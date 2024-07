Uruguay y un tercer lugar en la Copa América para olvidar una pelea fuera de la cancha

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Uruguay, si bien lograron el tercer lugar de la Copa América 2024 tras derrotar a Canadá, aún tienen la amargura de haber perdido en las semifinales a manos de Colombia.

"Después de cómo la sufrimos, la derrota del otro día (ante Colombia en la semifinal) no había mejor manera de terminar, con una victoria hoy, terminar tercero, y sacar las cosas positivas y mejorar las negativas", sostuvo Luis Suárez, delantero de la Selección de Uruguay, luego del 4-3 por penales (2-2 en los 90 minutos) sobre el elenco norteamericano. Y no es para menos.

Al privarse de una nueva final de la Copa América luego de alcanzada en 2011 -la cual ganó en Argentina-, parte de los jugadores de Uruguay fueron protagonistas de una lamentable pelea con hinchas colombianos, la cual parece tendrá serias consecuencias con suspensiones de por medio, las cuales se aplicarían en las Eliminatorias Sudamericanas al próximo Mundial.

Una Uruguay con dudas, pero que salió victoriosa

El partido ante Canadá, en el papel, daba como favorito al conjunto que dirige Marcelo Bielsa. No obstante, los hombres de Jesse Marsch se repusieron del tempranero gol de Rodrigo Bentancur y posteriormente le dieron vuelta al marcador gracias a los tantos de Ismael Köne y Jonathan David, uno en cada tiempo.

Incluso, el nivel de los charrúas bajó sobremanera en la recta final. Los canadienses hasta lo pudieron ganar por más de un gol de ventaja si es que estaban más finos en la definición, aunque apareció Luis Suárez en el tiempo de descuento para forzar los lanzamientos desde los doce pasos, con posterior triunfo sudamericano.

¿Luis Suárez se va despidiendo de la selección uruguaya?

A sus 37 años de edad, el popular 'Pistolero' sigue vigente, pero sabe que su momento para pasar al retiro está cada vez más próximo. Con ello de por medio, aprovecha el momento más allá que los años pesan. En la presente edición de la Copa América anotó únicamente en una ocasión y su contrato en el Inter Miami vence a fin de año.

"Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo, del grupo, y hoy el caso de Suárez es aparte", sostuvo tras la victoria sobre Canadá. Fue el héroe de la jornada.

Uruguay, Bielsa y una pelea en la que se vendrán consecuencias

Luego de la pelea con hinchas colombianos en las tribunas del Hard Rock Stadium, el DT de la celeste tuvo palabras de grueso calibre para lo que fue la organización de Conmebol en la Copa América 2024; desde el estado de los terrenos de juego hasta la posible -e inminente- sanción a los suyos por la riña en Miami.

"¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas. Dicen que los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó. Yo tengo fotos que justifican eso y todo es mentira. Todos son una plaga de mentiroso", remarcó el estratega.

En tanto, en lo que remarca a posibles futbolistas sancionados, en Conmebol abrieron un expediente en el que están José María Giménez, Darwin Núñez, Santiago Mele, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez y Matías Viña. En Uruguay tienen hasta el miércoles para presentar sus descargos y si bien la alegría es momentánea por el tercer lugar, esta podría volverse en todo lo contrario por lo que ocurrió en el estado de Florida.

