El delantero del PSG es el capitán de la selección brasileña. | Fuente: AFP

El jugador del PSG, Neymar, se fue a Brasil sin el permiso de su club, según el diario Le Parisien de Francia. Thomas Tuchel, director técnico del club francés, afirmó que no le había dado la autorización para que se ausente de los entrenamientos del club.

"¿Neymar ha sido liberado por el PSG? No, no por mí. No es una decisión deportiva, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no", dijo el entrenador, claramente molesto. El equipo francés, el cual ya ganó la Ligue 1, entrenó sin el delantero antes del partido de la última fecha con el Reims, el cual está programado para el 24 de mayo.

Neymar es pretendido por clubes importantes de Europa. El Real Madrid y Barcelona son unos de los equipos que lo quieren en sus filas. Tuchel ya ha declarado que sí lo quiere dentro de su conjunto, pero en caso no siga con el PSG, "encontraría soluciones".

La estrella brasileña se ha unido a la concentración de su selección para la Copa América 2019, donde lleva la banda de capitán pese a los cuestionamientos. Brasil, el cual se encuentra en el Grupo A con Perú, empezó los entrenamientos el lunes 20 de mayo para enfrentar a la selección de Bolivia en su debut. El campeonato más importante de América inicia el 14 de junio.