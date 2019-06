Argentina igualó 1-1 ante Paraguay y sigue sin ganar en la Copa América. | Fuente: DirecTV Sports

Para nadie es un secreto que Lionel Messi no se siente cómodo jugando con la Selección Argentina. Los rendimientos individuales y colectivos están por debajo de lo esperado, los resultados no aparecen y su pase a la siguiente ronda de la Copa América pende un hilo.

En medio de ese escenario adverso, una imagen de Lionel Messi se viralizó en las ultimas horas. Fue durante los últimos minutos del Argentina vs. Paraguay que acabó igualado 1-1. En la instantánea se aprecia a la ‘Pulga' intentando irse al ataque, pero se topa con una defensa de hasta ocho paraguayos bien ordenados para frenarlo.

¿y sus compañeros? Solo uno muy abierto por la banda y otro mostrando un gesto de cansancio, detenido al borde del mediocampo. Era imposible gestar un contragolpe, hasta para el mejor jugador del mundo.

"Es frustrante no ganar. Ya jugamos dos partidos y no logramos los tres puntos en ninguno. Esto sí era impensado. Porque es fundamental para estar tranquilos. Ahora no nos queda otra que lograrlo para clasificarnos", declaró Messi al finalizar el partido. Argentina tendrá que buscar su clasificación en el choque ante Qatar.