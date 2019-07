Tite reemplazó a Dunga en la dirección técnica de la Selección Brasileña. | Fuente: AFP

El técnico de la Selección Brasileña, Tite, afirmó Brasil y Perú llegaron a la final de la Copa América por merecimiento y que la que se quede con el título en la final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro será la selección que haga más por merecerlo.



"Son dos equipos que llegaron a la final con calidad y grandes virtudes. Los dos merecían. Y mañana será campeón quien haga más por merecerlo", afirmó Tite al ser interrogado sobre el supuesto favoritismo brasileño en la final. "Para conquistar el título el domingo tenemos que jugar más y ser más competitivos que la Selección Peruana", agregó al manifestar respeto por el rival y descartar que Brasil considere el partido vencido sin haber llegado a la cancha.



Tite dijo que la Selección Peruana a la que Brasil goleó por 5-0 en la fase de grupos de la competición es muy diferente a la que se encontrará el domingo en el Maracaná. "Cuando enfrentamos a Perú en el pasado partido sabíamos que tendríamos dificultades y concluimos por eso que el resultado fue excesivamente elástico. Pero después de ese partido, Perú, que venía jugando bien, mejoró su nivel, tuvo dos grandes juegos y llegó a la final tras haber crecido en la competición", afirmó.



El seleccionador afirmó que Brasil está preparado para hacer frente a cualquier circunstancia en la final, incluso la de comenzar con un gol de desventaja, la de tener que disputar 30 minutos extras o la de tener que definir el título en los penaltis.



"Tenemos que preparar a los jugadores para todas las circunstancias que el partido pueda presentar, inclusive la de comenzar perdiendo, si hay que jugar 95 o 97 minutos, o hasta 120 minutos o los penaltis", afirmó. "De nada sirve ignorar algo que puede ser real. Si comienzan perdiendo, tienen que seguir jugando como fueron preparados. Si comienzan con ventaja, tienen que seguir jugando de la misma forma", agregó.



Tite dijo que tiene el placer de haber trabajado con el delantero peruano Paolo Guerrero cuando comandó el club Corinthians y que conoce muy bien sus características y su peligrosidad pero que no cambiará el sistema de marcaje por zonas de Brasil por causa de esa amenaza.



"La marcación es por zonas y el sector defensivo está preparado para marcar a Guerrero y a los otros jugadores de la Selección Peruana. Perú cambió su forma de atacar y por eso mantendremos el sistema. Si entra en una zona, es marcado por el responsable por esa zona", afirmó.

Al ser interrogado si la Selección de Brasil había superado en la Copa América su "Neymardependencia", dijo que, pese a considerar a Neymar un jugador fuera de serie, Brasil cuenta con otros jugadores que pueden sustituirlo y ayudar a la selección.



"En el Mundial de 1962 Brasil perdió por lesión a Pelé y fue sustituido por Amarildo, que entró al equipo y se destacó. Si el mejor del mundo salió y no fue insustituible, todos los otros... No es por desmerecer a Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Hazard, Griezmann...", afirmó. "Neymar es diferenciado, es Top-3. Hace cosas con una velocidad y una creatividad impresionantes. Pero el conjunto tiene que ser fuerte. Si Neymar no aparece, pues aparece Everton o David Neres", sentenció.

(Con información de EFE)