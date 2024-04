¿Restrepo encontró el camino? Alianza Lima y el análisis del empate con Fluminense en la Libertadores

Alejandro Restrepo dio en la tecla. Tras ensayos de sistemas de juegos, elecciones de jugadores en distintas posiciones y también intenciones en los partidos, Alianza Lima realizó su mejor presentación de la temporada en el debut en la Copa Libertadores. Contra Fluminense cambió la postura del equipo, el plan se ejecutó según lo estudiado -posiblemente mejor a lo esperado-, pero la insatisfacción en Matute quedó rondando por un resultado que finalmente se entiende por situaciones individuales.

El sistema tuvo como novedad la altura de los carrileros, más próximos a los centrales que a los delanteros para conformar el 1-5-3-2. La incorporación de Carlos Zambrano a la zaga ha llevado al técnico a mover al mejor de sus defensas en la campaña: Juan Pablo Freytes se establece como el lateral/volante izquierdo. Marco Huamán en la derecha, en un rol por banda menos vinculado a la tarea ofensiva y que permitió además quitar a Kevin Serna de una posición que limita sus virtudes. El colombiano anoche acompañó a Cecilio Waterman en la delantera y fue la figura blanquiazul.

Ceder el balón y el terreno

Alianza Lima le entregó el protagonismo de la pelota a Fluminense. El elenco de Fernando Diniz anduvo en la pasada Copa Libertadores contra rivales que renunciaron a competirle la tenencia del esférico, pero se encontraron dos factores que pesaron en Matute: la ausencia de sus principales intérpretes y quienes actuaron la noche del miércoles cayeron en muchas imprecisiones.

Esto no es desmeritar el trabajo de Alianza Lima, por el contrario, los blanquiazules empujaron a ello. Restrepo ordenó ofrecerle la posesión y el terreno a ‘Flu’, invitar al posicionamiento de sus zagueros sobre el mediocampo para tener espacio para explotar con rapidez a la espalda de los centrales.

Delanteros vigilan a André y empujan a la tenencia de los zagueros de Fluminense sobre el mediocampo.Fuente: Captura / Conmebol

Alianza estableció a ocho futbolistas -más Ángelo Campos- detrás del balón, sin presiones altas de Catriel Cabellos o Jesús Castillo para evitar filtraciones por dentro. Felipe Melo y Thiago Santos, los zagueros, se encargaron de iniciar las acciones ofensivas en el círculo central. Ante ello, la orden para Cecilio Waterman y Kevin Serna era activarse cuando por estos defensas pasaba el balón y vigilar a André, el centrocampista brasileño asignado a ser el primer pase en salida.

En el ‘Flu’ de Diniz, por los elementos de la zaga se ve mucho trabajo de construcción, pero el primer error de Felipe Melo atrajo dudas hacia sus compañeros y a los jugadores de Alianza olfatear ese miedo a una mala ejecución para convencerse que el contragolpe era el camino para acercarse a la portería de Fabio.

Alianza Lima con 9 futbolistas en roles defensivos. Distantes a ellos esperan Waterman y SernaFuente: Captura: Conmebol

Kevin Serna, delantero lejos de la banda

Alejandro Restrepo entendió que el partido le exigía tener vigor adelante y velocidad. Prescindió de Hernán Barcos y eligió contar con Kevin Serna como segundo delantero, lejos de las necesidades por retroceder cuando actúa como carrilero y que también le resta fuerzas o sorpresa en las proyecciones.

Serna, además, a perfil cambiado, para proponer los duelos con la posibilidad de salir hacia el centro y contar con un panorama más amplio de decisión. El colombiano fue el que más remató a puerta (3) y el aliancista que más intentó regatear. De todos los tiros al arco del local, el 75% salieron desde sus pies y el restante de Cecilio Waterman.

Kevin Serna anotó el primer gol de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024 | Fuente: Globo

Waterman también se convirtió en protagonista. Las energías del panameño le dieron herramientas a Serna para desequilibrar, yendo hacia el primer balón o arrastrando marcas. La evaluación para un atacante, no obstante, cuenta con una medición especial para resolver frente a la portería contraria y Cecilio desperdició las dos claras ocasiones que encontró en el juego.

Estas situaciones, vinculadas a la toma de decisiones de un futbolista en particular, se asocia del mismo modo en el empate. Los íntimos respondieron sin mayores complicaciones al balón detenido, salvo cuando Sebastián Rodríguez no tomó a Marquinhos y Carlos Zambrano -jugador libre en el córner- no atacó el esférico para el despeje.

Contra Fluminense era de esperarse a un Alianza apostando al contragolpe, el cual ejecutó principalmente bien, pero la incertidumbre ahora es si Restrepo se convenció de esta propuesta para los siguientes partidos en la Copa Libertadores, cuando rivales como Colo Colo o Cerro Porteño suelen desarrollar planteamientos distintos.