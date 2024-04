Alianza Lima vs Cerro Porteño: ¿cuándo se jugará el partido por la Copa Libertadores?

Alianza Lima rozó un debut soñado en la Copa Libertadores 2024. El miércoles por la noche ganaba hasta el minuto 72 con gol de Kevin Serna, pero tras una distracción igualó las acciones a través de Marquinhos cuando los hinchas blanquiazules acariciaban el triunfo en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

“Hoy Alianza lo pudo haber ganado, el fútbol tiene esas cosas, en situaciones donde nosotros hemos sido muy buenos, no recuerdo haber recibido un gol de pelota parada hasta hoy”, manifestó el entrenador Alejandro Restrepo en conferencia de prensa.

El siguiente partido de Alianza Lima por Copa Libertadores será ante Cerro Porteño, en Paraguay. La escuadra íntima jugará en la Liga 1 Te Apuesto ante Carlos A. Mannucci previo a su viaje a Asunción.

Alianza Lima vs Cerro Porteño se medirán el miércoles 10 de abril, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Perú), por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2024. El encuentro será transmitido por la señal de ESPN. Además, podrás seguir la transmisión radial EN VIVO en RPP Noticias y encontrarás el minuto a minuto en RPP.pe.

Debut de Cerro Porteño

Cerro Porteño no tuvo un buen debut en la Libertadores, ya que perdió 1-0 ante Colo Colo liderado por Arturo Vidal, en un partido desarrollado en el Estadio Monumental de Santiago.

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Fecha 1

Alianza Lima 1-1 Fluminense

Fecha 2

Cerro Porteño vs. Alianza Lima

Fecha: 10 de abril

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Ueno La Nueva Olla

Canal: ESPN, STAR+, Pluto TV

Fecha 3

Colo Colo vs. Alianza Lima

Fecha: 23 de abril

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Por definir

Canal: ESPN, STAR+, Paramount, Chilevisión

Fecha 4

Alianza Lima vs. Cerro Porteño

Fecha: 8 de mayo

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Canal: ESPN, STAR+, Paramount, Pluto TV

Fecha 5

Alianza Lima vs. Colo Colo

Fecha: 15 de mayo

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Canal: ESPN. STAR+, Chilevisión



Fecha 6

Fluminense vs. Alianza Lima

Fecha: 29 de mayo

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Maracaná

Canal: ESPN, STAR+, Globo, Pluto TV

Kevin Serna lamenta empate de Alianza

Kevin Serna al final del partido no ocultó su "bronca" por la poca efectividad de Alianza, que de esta manera debutó con un empate como local en el Grupo A de la Copa Libertadores.

"Un poco tristes por el empate porque queríamos ganar. Por ahí ellos no tuvieron ocasiones claras, tuvieron una y la aprovecharon. Por ahí queda esa bronca”, comentó Serna, que fue reemplazado en el minuto 68 por Franco Zanelatto, que fue una apuesta discutida del entrenador Alejandro Restrepo, ya que el exjugador de ADT destacaba en el compromiso y aún hacía daño a Fluminense.



"Son decisiones técnicas. De pronto el profe quería otra cosa. Es parte. Todos nos preparamos para estar. Ya no se puede hacer nada. Uno como jugador siempre quiere estar, pero no me molestó. Para eso están mis compañeros. Nada que reprochar", comentó.