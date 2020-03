Alberto Rodríguez sería titular en la defensa de Alianza Lima ante Nacional por la Copa Libertadores | Fuente: Prensa Alianza

Alberto Rodríguez disputó ante Deportivo Municipal su segundo partido oficial en la temporada, donde más allá que fue reemplazado en ese cotejo, no fue a causa de una lesión y está disponible para el comando técnico para el debut en la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay en Matute.

“Será un partido difícil, esperamos ganar, no sabemos lo que va a pasar, pero vamos a jugar con la humildad que le caracteriza al equipo”, dijo el defensor central en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ en RPP Noticias.

Asimismo, indicó que Alianza Lima está “para tratar de llegar lo más lejos posible, porque tenemos los argumentos, pero que no quede en palabras, tiene que demostrarse. Los partidos se juegan y debe verse el campo”, señaló.

El zaguero recordó su debut a nivel profesional, cuando vestía los colores de Sporting Cristal, que fue precisamente ante el Nacional uruguayo. “Fue el 2002, contra Nacional en Montevideo. Fue un partido duro, pero una bonita experiencia. Siempre estudio un poco a los rivales, a quién te va a tocar enfrentar para tener una referencia de los movimientos en el campo”, mencionó.

Tras la victoria 1-0 ante Municipal, Pablo Bengoechea repetiría el mismo bloque defensivo en su debut en la Libertadores, con 4 hombres considerando a Aldair Salazar, Rodríguez, Rubert Quijada y Francisco Duclós.

“La verdad que no tengo problema, gracias a Dios me he adaptado bien a los dos sistemas en línea de 3 o 4, igual no tengo problema, con tal de jugar donde me pongan”, explicó.