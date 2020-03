Leao Butrón disputará la octava Copa Libertadores de su carrera. | Fuente: Prensa Alianza

En marcha está una semana clave para Alianza Lima, dado que, con el comienzo de su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá dos competencias en paralelo. Por la Liga 1, tras el cotejo contra Nacional de Uruguay en Matute, será el turno de enfrentar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

“Es una semana donde puedes quedar arriba o estar abajo”, ha mencionado el arquero Leao Butrón, el futbolista de mayor edad (42) del plantel blanquiazul.

“La experiencia es importante para toda profesión y la vida misma. No creo que sea determinante, porque yo sigo sintiendo los mismos nervios que cuando tenía 20 años. Esta semana ojalá nos toque estar arriba. Esto puede ser mediante el juego o el resultado y nos puede llevar a estar mucho más tranquilos”, agregó el guardameta.

En la que será su octava y última participación en la Copa Libertadores, Butrón estará en el arco aliancista en su debut en el certamen ante Nacional de Uruguay; y aunque en su grupo ya no aparecen Boca Juniors o River Plate, como sucedió en las ediciones anteriores, el portero considera que se les viene un torneo “duro”.

“Siempre he tenido una posición ante esa interrogante que, más allá de los dos últimos grupos que nos ha tocado, que han sido realmente complicados, cualquier grupo que le toque a un equipo peruano, siempre es duro y la realidad indica que no somos favoritos. Todos piensan que, porque no están Boca y River es menos complicado. Yo creo que es igual y quizá más porque (los equipos) tienen otro tipo de ambición. Tenemos a Nacional y Racing, dos equipos importantes en sus países y Sudamérica, y creo que son las mismas complicaciones” señaló en conferencia de prensa.