"Un clásico": Conmebol le dio la bienvenida a Alianza Lima a la Copa Libertadores 2026

A pesar de no lograr el título de la Liga1, Alianza Lima logró su pase a la próxima edición de la Copa Libertadores, tal como confirmó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En ese contexto, el máximo ente del fútbol sudamericano envió un mensaje al equipo blanquiazul dirigido por el argentino Néstor 'Pipo' Gorosito.

"Un clásico de la Conmebol Libertadores, Alianza Lima estará presente en la edición 2026", dice la Conmebol en una publicación en la cual se manifestaron los hinchas íntimos.

"El más grande del Perú… de lejos" y "El terror de Boca", fueron algunos comentarios de los cibernautas.

Alianza en la tabla

Tras jugarse la Liga1 el último fin de semana, se confirmó que Alianza Lima se ubicará entre el segundo y cuarto lugar en la Tabla Acumulada. Lleva 61 unidades y se sitúa en el tercer lugar.

Alianza jugó la fase de grupos de la Libertadores y luego pasó varias fases de la Copa Sudamericana hasta los cuartos de final.