Alianza Lima anunció la renovación de Néstor Gorosito: Franco Navarro explicó por qué 'Pipo' se queda en el club

Oficial. En una conferencia de prensa, Alianza Lima anunció la renovación del director técnico argentino Néstor Gorosito hasta el final de la temporada 2026.
El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, junto a Néstor Gorosito, confirmó la continuidad del entrenador en La Victoria. De esta manera, se selló la permanencia del popular 'Pipo' luego que el mismo DT indicara después del partido ante Sport Huancayo que había firmado un nuevo vínculo.
"Anuncio oficialmente la renovación de 'Pipo' Gorosito para que continúe con nosotros en el 2026. Esto obedece a un análisis integral del área deportiva. Es una decisión que se ha tomado por todas las cosas que nos ha tocado vivir, por lo que empezó en diciembre", sostuvo el directivo de Alianza en un primer momento.