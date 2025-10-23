Últimas Noticias
Alianza Lima anunció la renovación de Néstor Gorosito: Franco Navarro explicó por qué 'Pipo' se queda en el club

Néstor Gorosito llegará a su segundo año en Alianza Lima.
Néstor Gorosito llegará a su segundo año en Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En conferencia de prensa junto a Néstor Gorosito, el gerente deportivo de Alianza Lima explicó las razones de la permanencia del DT.

Oficial. En una conferencia de prensa, Alianza Lima anunció la renovación del director técnico argentino Néstor Gorosito hasta el final de la temporada 2026.

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, junto a Néstor Gorosito, confirmó la continuidad del entrenador en La Victoria. De esta manera, se selló la permanencia del popular 'Pipo' luego que el mismo DT indicara después del partido ante Sport Huancayo que había firmado un nuevo vínculo.

"Anuncio oficialmente la renovación de 'Pipo' Gorosito para que continúe con nosotros en el 2026. Esto obedece a un análisis integral del área deportiva. Es una decisión que se ha tomado por todas las cosas que nos ha tocado vivir, por lo que empezó en diciembre", sostuvo el directivo de Alianza en un primer momento.

Gorosito aún no gana títulos como entrenador blanquiazul.
Gorosito aún no gana títulos como entrenador blanquiazul. | Fuente: Club Alianza Lima

Néstor Gorosito no se mueve de Alianza

Posteriormente, destacó lo hecho por el club en la Copa Libertadores y Sudamericana. Los blanquiazules llegaron a cuartos de la 'segunda mitad de la gloria'.

"Creo que ha sido un año, a nivel internacional, inolvidable. Pasamos por distintas facetas y emociones. Nos permitió consolidar un plantel, revalorizarlo y también a la institución. Creo que fue un año en donde nos permitió ver a chicos jóvenes y la competencia interna de dos jugadores con jerarquía envidiable como Paolo Guerrero y Hernán Barcos".

Luego, el dirigente de Alianza Lima agregó -sobre pelear la Liga1- que el "torneo local es una tarea pendiente y hay que encontrar el camino, hacer las correcciones. Tenemos que ser autocriticos y continuar con las cosas buenas que se hicieron".

Por último, pero no menos importante, comentó sobre la posibilidad de sumar refuerzos en el corto plazo.

"Trabajamos para sumar en el lugar que corresponde. La participación del equipo lo reconocimos todo y 'Pipo' tuvo la capacidad de manejar un plantel que no es fácil", indicó.

Alianza Lima Néstor Gorosito Liga 1

