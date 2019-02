Miguel Ángel Russo dirigió el año pasado al Millonarios de Colombia. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Alianza Lima convenció a Miguel Ángel Russo no solo por el monto económico y el proyecto deportivo que le ofrecían, sino también por la manera cómo se pusieron en contacto con él. Según dio a conocer el estratega argentino en '221 Radio', él tenía muchas ganas de volver a comenzar desde cero una etapa como técnico y esa fue una de las razones por las cuales escogió al cuadro victoriano.



"He estado cerca y lejos de algunos lugares pero entendí que era lo que más me gustaba: arrancar de cero y armar un proyecto otra vez. Escuché el interés de esta gente y vinieron a charlar conmigo con un tiempo de anticipación. Me pasó al revés con Alianza Lima: me hablaron del trabajo antes que del dinero. Me gustó la forma que eligieron para contactarme y ese fue un buen inicio", dijo el entrenador de 62 años.

Además, Miguel Ángel Russo mencionó que tuvo una charla con Ricardo Gareca antes de sellar su ida a Alianza Lima y calificó como complicada la fase de grupos por la que tendrán que pasar en la Copa Libertadores.

"Me gustó la idea porque me pareció seria. Más allá de lo que tiene el fútbol peruano, hay mucho por hacer y estamos en esa etapa. Es un club grande, hablé también con Ricardo Gareca porque quería su opinión. Ahora este fin de semana se viene un clásico contra Sporting Cristal y luego tendremos una Copa Libertadores dificilísima", finalizó Miguel Ángel Russo.