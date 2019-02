Sporting Cristal venció el último fin de semana 1-0 a Alianza Lima. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

La expulsión de Aldair Fuentes y el tanto de Fernando Pacheco, que fue convalidado pese a que el jugador se encontraba posición adelantada, fueron motivos suficientes para que Alianza Lima se queje ante la Comisión Nacional de Árbitros por el proceder de Víctor Hugo Carrillo en su derrota a manos de Sporting Cristal. Así lo anunció César Torres, miembro del comité deportivo de la entidad íntima.

"Presentaremos una queja formal ante la CONAR por Víctor Hugo Carrillo porque, si queremos un torneo de buen nivel, todos tenemos que mejorar. Y cuando digo todos, me refiero a jugadores, directivos, periodistas, árbitros y la propia afición. No vetaremos a Carrillo pero hay que darle nivel a la situación, simplemente queremos que los árbitros no estén condicionados y solo impartan justicia", dijo Torres a ovacion.pe.

Por otra parte, Torres consideró que estos cobros en contra de Alianza Lima se pueden dar por una presunta presión de Sporting Cristal en la Federación Peruana de Fútbol, haciendo referencia al hecho que la cerveza Cristal es uno de sus principales sponsors.

"Nos vimos perjudicados por el gol en offside y la expulsión de Fuentes, además de la agresión de Pacheco. Esto sucede por la presión que Sporting Cristal ejerce dentro de la FPF, que ahora se encarga de organizar el campeonato. El año pasado Federico Cúneo dijo que Carrillo era hincha de Alianza Lima y eso, aunque no lo crean, hoy pasa factura. Realmente me preocupan esas presiones tomando en cuenta que Cristal es el auspiciador principal de la FPF junto a Coca Cola", finalizó Torres.