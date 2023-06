El 1x1 de Alianza Lima tras la derrota ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores

Alianza Lima nuevamente quedó eliminado de la Copa Libertadores al no poder gravitar ante Atlético Mineiro, que sin jugar su mejor partido, logró vencer 1-0 en Matute y asegurar su boleto a los octavos de final. Esta derrota es un nuevo golpe duro para los hinchas blanquizules, que esperaban una recuperación futbolística del equipo de sus amores que acaba de acumular cuatro derrotas en los últimos cinco partidos.

Fuera de las polémicas del VAR, Alianza no mostró un juego colectivo capaz de superar a Atlético Mineiro, que con oficio logró desnivelar el juego con un tanto del experimentado Hulk, después de una jugada colectiva.

Ángelo Campos: fue la gran sorpresa en la alineación de 'Chicho' Salas. Regresó tras nueve partidos, pero su retorno no acabó como los hinchas de Alianza Lima. Poco pudo hacer en el gol de Hulk tras un rápido ataque colectivo del equipo visitante. No se lució como en anteriores partidos.

Yordi Vílchez: le tocó bailar contra un punzante Paulinho, que fue una de las figuras de su equipo. En varios pasajes del partido quedó descolocado cuando los jugadores de Atlético Mineiro lanzaba balones a su espalda. No está en su mejor momento físico.

Carlos Zambrano: marca diferencia en la defensa. No pasó apuros en el uno a uno, pero tras recibir la tarjeta amarilla en el minuto 31 del primer tiempo, terminó jugando condicionado y pendiente de ser expulsado. Al final se notó que le pasó factura su molestia en la rodilla.

Santiago García: sufrió por momentos, pero se las ingenió para mantenerse firme en su zona. Estuvo bien en los balones aéreos, aunque la velocidad de los brasileños fue su punto débil, que felizmente para Alianza, no acabó en otro gol del 'Galo'.

Ricardo Lagos: volvió a demostrar que su fuerte no es la marca y en ataque tampoco destacó. Alianza necesitaba su desborde por su banda, pero le costó demasiado superar a sus rivales. Ninguno de sus centros encontraron a uno de sus compañeros en una posición a tiro de gol.

Jesús Castillo: tuvo un partido correcto, pero no sobresaliente. Su labor se resumió en cortar jugadas del rival, pero no encontró la fórmula para ayudar en la elaboración, que es el punto que más requería Alianza.

Josepmir Ballón: tuvo algunas imprecisiones. Por momentos perdió balones importantes en la media cancha, y si bien apoyaba en la marca no tuvo una cuota de generación de juego hacia adelante.

Christian Cueva: lamentablemente para Alianza, la ausencia del colombiano ha sido determinante para la eliminacion en la Libertadores. 'Aladino' intentó ponerse el equipo al hombro, pero es evidente que no está físicamente bien. Está lejos de su mejor versión. No desequilibró en la zona caliente del visitante y casi siempre perdió en la disputa del balón.

Aldair Rodríguez: no fue el jugador que Alianza esperaba como extremo por derecha. Se enredó con el balón. A pesar de su potencia, no se animó a encarar a su marcador. Uno de los jugadores más bajos del once inicialista del bicampeón peruano.

Hernán Barcos: es el líder del equipo, pero en el campo no pudo hacer la diferencia ante la intensidad de juego de Atlético Mineiro. Pese a sus 39 años y con un evidente cansancio, nunca tiró la toalla a lo largo de todo el partido.

Los que entraron en Alianza en el segundo tiempo

Franco Zanelatto: ingresó a los 57 minutos. Su ingreso fue por Aldair Rodríguez y en la primera jugada mostró el desequilibrio en el uno a uno. Luego fue bloqueado, pero su actuación provocó la pregunta: ¿por qué no alineó desde el vamos?

Pablo Sabbag: ingresó en el minuto 71 para ser una amenaza de gol para Atlético Mineiro. Sin embargo, el 'Jeque' se lesionó en la primera jugada. Un duro golpe para los blanquiazules que esperaban que se asocie con el 'Pirata' Barcos. A los 81 minutos fue reemplazado por una lesión en la pierna izquierda.

Pablo Lavandeira: no marcó diferencias en los minutos que estuvo en campo. En muchos momentos jugó con un exceso de revoluciones, por lo que fue muy impreciso.

