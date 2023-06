Más peleado que jugado en Alianza Lima: lo que dejó su derrota contra Atlético Mineiro

Alianza Lima se ha quedado con las manos vacías en la Copa Libertadores 2023, un torneo que siempre despierta ilusión en el hincha blanquiazul, pero que en esta oportunidad fue un mazazo para el bicampeón del fútbol peruano.

Y es que con la derrota ante el Atlético Mineiro este martes, Alianza Lima sumó su tercera derrota consecutiva en la Libertadores: tiene 4 puntos y está fuera de carrera en el campeonato, aún con la lejana esperanza de tentar un puesto en la Sudamericana en la jornada final.

El partido frente al galo no fue como en la primera rueda. En Brasil, el equipo que dirige Eduardo 'Chacho' Coudet pasó por encima del cuadro de Alianza Guillermo Salas, que si no hubiese sido por Ángelo Campos habría recibido una goleada histórica como visitante. Aun así, le bastó para sumar como visitante.

¿Cómo es que se desarrolló el encuentro en el Alejandro Villanueva? ¿Hubo clara superioridad de la visita en esta oportunidad? ¿Se dio alguna nota positiva en esta quinta fecha, aún con el mal sabor de estar eliminados en el campeonato más importante a nivel de clubes del continente?

Alianza Lima no estuvo calibrado en una zona específica

Jesús Castillo, quien se voceó pudo ser convocado a la Selección Peruana para los amistosos de este mes por su gran nivel en el torneo local, no estuvo fino en el mediocampo. Se mostró -por momentos- impreciso, por lo que el cuadro de La Victoria perdió pelotas en el medio sector.

Allí es donde el Mineiro aprovechó. El argentino Rodrigo Battaglia fue la manija de los de Belo Horizonte, quienes buscaron asociaciones con Cristian Pavón y Paulinho, este último la figura del partido. Hulk no tuvo un desempeño superlativo, pero le alcanzó para, en una contra, firmar la victoria de la visita.

Sí hubo una aceptable performance de, por ejemplo, Aldair Rodríguez. Se retrasó metros y ayudó en la recuperación en las pocas que tuvo. Más allá de ser sustituido por Franco Zanelatto, intentó hasta donde pudo. También de Bryan Reyna, desequilibrante por la banda izquierda. Empeñoso, pero no tuvo con quién juntarse y armas paredes como en la Liga 1.

La única victoría íntima ha sido contra Libertad en Paraguay. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

Se puso lo que se necesita para ganar... aunque eso no alcanzó

Alianza Lima lo peleó. Los torneos como la Libertadores se juegan al límite y siempre con la pierna fuerte. Es así que, en el primer tiempo, el equipo de 'Chicho' Salas se ganó cuatro tarjetas amarillas, incluido sus dos defensas centrales titulares fueron amonestados: Carlos Zambrano y Santiago García.

Sin embargo, la deuda estuvo en el juego. Hubo corazón y se peleó cada bola como si fuese la última, aunque si ello no va acompañado de una propuesta durante los 90 minutos no alcanza. El juego íntimo está en debe; no hubo ni una jugada acción en todo el partido. En defensa hubo una nota aceptable, pero si hablamos de elaboración de juego para tener remates al arco rival la deuda se mantiene y los intereses suben día a día a nivel internacional. Con sentimiento y empuje; sin ideas arriba.

Un 'Aladino' que no aparece en Alianza Lima

Cuando Alianza Lima se trazó la meta de formar el mejor plantel posible para la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores hubo un nombre en particular entre la dirigencia y la hinchada: Christian Cueva. Así, se gestionó con Al Fateh y logró la cesión del mediapunta, quien llegó entre bombos y platillos.

Se frotó la lámpara desde su debut en la última semana del mes de marzo frente al Sport Huancayo, aunque su nivel no repunta. Tiene un solo gol en lo que va de temporada y ante el Mineiro no pudo asociarse con sus compañeros. Hay escasez en ese pase filtrado y elaboración como nos tenía mal acostumbrados en la Selección Peruana. Contra el Paranaense, en la última fecha, tiene una prueba más, esta vez para meter a su equipo al playoff de la Sudamericana.

NUESTROS PODCAST

Redes sociales podrían ser un peligro para la salud mental de niños y adolescentes

El Dr. Vivek Murthy, director de salud pública de Estados Unidos, pidió una “acción inmediata” por parte de las empresas tecnológicas y los legisladores para proteger la salud mental de los niños y adolescentes en las redes sociales. Pero después de años de acciones medianas e insuficientes tanto por parte de las plataformas de redes sociales como de los formuladores de políticas, los padres y los jóvenes aún soportan la mayor parte de la carga de navegar en el mundo cambiante y a menudo dañino de algoritmos secretos, aplicaciones adictivas y contenido extremo e inapropiado que se encuentra en las plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat.