Christian Cueva tras eliminación de Alianza Lima: "Aún me queda contrato y seguiré trabajando"

Alianza Lima no pudo en la Copa Libertadores. Este martes perdió ante Atlético Mineiro y fue eliminado en la fase de grupos del campeonato internacional.

Uno de los que fue titular en Alianza Lima contra la tienda del Mineiro fue el mediapunta Christian Cueva. El popular 'Aladino' habló luego de la caída a manos del conjunto brasilero, que se llevó la victoria con un solitario gol del delantero Hulk en el segundo tiempo.

"Simplemente fútbol. El que la mete gana. Me voy tranquilo por la entrega del grupo. Creo que desde el minuto cero jugamos de igual a igual ante un rival que sabíamos iba a proponer desde el inicio. Triste por el resultado, pero tranquilo por la entrega", remarcó Cueva.

Alianza Lima y la palabra de Christian Cueva

Posteriormente, fue consultado respecto al nivel que ha mostrado en los últimos cotejos con la camiseta blanquiazul.

"Personalmente pasaron cosas con la lesión que tuve en la rodilla al principio. Creo que las cosas pasan por algo. Seguiré trabajando porque me quedan muchos días por delante. Aún me queda contrato. Lo que me toque tengo que cumplir. Hay que seguir.

Posteriormente, otro de los que comentó en Alianza Lima fue el atacante argentino Hernán Barcos, quien no tuvo una acción clara para anotar.

"Trabajamos bastante el partido, pero no creamos muchas situaciones. No sufrimos tanto. Llegaron una en una desconcentración. Sabemos que, en este tipo de partidos, con este tipo de rivales, no podemos tenerlas. No fueron tan superiores, pero ganaron en detalles", dijo.

Por último, por el penal anulado, agregó que "el VAR es para ser más justos. Esperamos que así sea. Al hincha gracias porque siempre está. Es la figura de esta cancha. Esperamos seguir cosechando cosas importantes".

Hay que tener en cuenta que los íntimos son últimos del Grupo G con 4 puntos, pero pueden llegar a la Sudamericana. En la última jornada visita al Paranaense: debe ganar en Brasil y aguardar una caída del Mineiro con Libertad.

