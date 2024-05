Controló sus dominios, hasta que apareció el "Rey": las claves del empate entre Alianza y Colo Colo por la Copa Libertadores

Alianza Lima demostró que puede hacerle partido a cualquiera. Ante Colo Colo, en Matute, jugó con el “cuchillo entre los dientes”. No solo demostró entrega y sacrificio, sino también orden táctico y buen fútbol, el mismo que lo llevó a dominar todo el partido, más allá de las expulsiones del cuadro rival, y a tener ocasiones de gol claras como en ningún otro partido pasado de Copa Libertadores.

Sin embargo, en un minuto de distracción, se olvidaron de que el “Rey Arturo” estaba al frente. El exfutbolista de Bayern Munich, Juventus, Barcelona e Inter de Milan (sí, de todos esos), demostró por qué es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de Chile y, de un soberbio cabezazo, puso el empate para su equipo, dándole vida de cara a lo que será la última fecha de la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

A continuación, te presentamos las claves de un empate que deja un sabor amargo a Alianza Lima.

Hernán Barcos y su cuota goleadora

Antes del inicio de la Copa Libertadores, se hablaba de que Hernán Barcos, el mismo que salió bicampeón con Alianza Lima, no “estaba para una competencia exigente". Pero, el argentino se encargó de callar a todos. Pasó de ser suplente a no solo tener minutos, sino también a hacer goles. De hecho, lleva cinco tantos en los últimos cinco encuentros, entre Liga 1 y Libertadores. Y, al igual que la temporada pasada, cuando empezó estando en banca con la llegada de Pablo Sabbag, promete no solo estar en el once inicial, sino ser el goleador del equipo.

Ante Colo Colo, el futbolista de 40 años corrió por todo el frente de ataque, presionó a los centrales, generó faltas y creó diversas oportunidades para poner adelante a Alianza Lima. De hecho, hizo tres goles, dos de los cuales fueron anulados por posiciones adelantadas, una más fina que la otra. Además, demostró su jerarquía y su valía en cada jugada dividida o faltas cometidas por los rivales, presionando en todo momento para que se saque una tarjeta amarilla al contrario. En esos detalles. Barcos demostró porque no debe ser suplente en el equipo.

Presión alta en bloque

La segunda clave del buen partido de Alianza Lima fue la presión alta en bloque. A diferencia de otros partidos, se vio al cuadro íntimo enfocado en un solo objetivo: evitar que Colo Colo salga jugando.

En el primer tiempo, se vio a Barcos acompañado por Kevin Serna, Catriel Cabellos y Juan Pablo Freytes en la tarea de evitar una salida limpia por parte del cuadro chileno. Muy pocas veces el equipo de Jorge Almirón llegó a tres cuartos de cancha blanquiazul, y eso se debió a ese buen trabajo realizado. Es más, el primer gol de Alianza Lima fue gracias a la presión que Barcos ejerció sobre los centrales colocolinos. De ahí, en más, el Cacique cambió su manera de jugar y se vio más ordenado, pero eso no evitó que el equipo de La Victoria pare la máquina. Llegó un gol más, anulado por posición adelanta. Y luego las jugadas de peligro no pararon, pero no fue suficiente.

Arturo Vidal, el diferente

El 'Rey Arturo' merece un capítulo aparte. El volante chileno, perteneciente a la Generación Dorada de La Roja, tuvo un partido irregular. En muchas ocasiones, se vio superado por la fuerte volante de Alianza Lima y, en su desesperación, cometió varias faltas. Pero, sabiendo de su peso, sabía que hablando con el árbitro podría pasar por agua fría cada una de sus infracciones. Además, estuvo bien marcado, por lo que no tuvo mayor implicancia en el partido, hasta que llegó el gol.

Arturo Vidal no solo triunfó en Europa por su buena marca y trajín en el medio campo. El volante se caracterizaba por llegar al área y anotar goles. Y eso lo demostró esta noche. En la única que tuvo, demostró toda su jerarquía. Se elevó dentro del área y de un soberbio cabezazo empató el partido. Después, se fue expulsado por doble amarilla e hizo todo lo posible para enfriar esos minutos finales donde Colo Colo consiguió un punto de oro. Arturo Vidal, en pocas palabras, es el Rey.

