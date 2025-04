Néstor Gorosito acepta que Alianza Lima "no jugó bien" ante Libertad: "Así no se puede ganar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mea culpa. Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, aseguró que su equipo no jugó bien ante Libertad. En conferencia de prensa, tras el cotejo por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el argentino indicó que, si bien tuvieron la pelota, estuvieron muy imprecisos y que de esa manera es muy difícil ganar.

"No jugamos bien. Jugamos muy apurados. Confundimos el jugar rápido con apurado. En el primer tiempo ellos jugaron mejor que nosotros. En el segundo tiempo emparejamos un poco. Tuvimos un hombre más, una parte del juego, pero estábamos muy imprecisos, no jugamos bien, y cuando no juegas bien es muy difícil ganar", indicó en un primer momento.

Néstor Gorosito y los tres suspendidos para el partido con Sao Paulo

En tanto, al ser consultado sobre cuál sería el plan para el partido contra Sao Paulo, donde no contará con Guillermo Enrique, Carlos Zambrano y Renzo Garcés, dijo que aún no ha pensado, ya que su próximo partido es contra Universitario.

"No sé. Primero tenemos nosotros que enfrentar a Universitario, que es nuestro clásico rival, el sábado —otra vez— en nuestra cancha. No estoy pensando, sinceramente, en lo que puede pasar después. Nosotros tenemos que jugar lo inmediato, que es Universitario. Y después veremos.

Sin embargo, sí mostró su molestia con que las tarjetas amarillas sacadas en las primeras fases no hayan sido eliminadas para la etapa de grupos.

"Jugamos seis partidos antes de los otros equipos clasificados y traemos el arrastre de las tarjetas amarillas. No lo considero justo, porque nosotros jugamos seis partidos y jugamos contra gente que no tiene ninguna amarilla porque no jugaron. Entonces, no lo considero una cosa justa", finalizó.