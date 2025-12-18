Posible duelo peruano en Copa Libertadores: Alianza Lima y Sporting Cristal se podrían ver las caras en la fase 2

El duelo que todos esperaban se puede hacer realidad. Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores de América.

La gran sorpresa se podría vivir en la fase 2 del torneo, donde Alianza Lima y Sporting Cristal se podrían ver las caras en esta instancia.

El cuadro de La Victoria se enfrentará en la primera fase a 2 de Mayo de Paraguay. Si el equipo peruano vence a los guaraníes, jugarán ante los Celestes.

De acuerdo con el calendario, la fase 1 se disputará entre el 3 y 12 de febrero, mientras que la fase 2 se jugará del17 al 26 de febrero.

𝐑𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨. ¡𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐃𝐎!💪🏾 pic.twitter.com/gYRxJaKxlN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 18, 2025

Fase 1 de la Copa Libertadores

Bolivia 4 vs Deportivo Táchira (E1)

Juventud vs Universidad Católica (E2)

2 de Mayo vs Alianza Lima (E3)

Fase 2 de la Copa Libertadores

E2 vs Guaraní

E1 vs Deportes Tolima

E3 vs Sporting Cristal

Ecuador 3 vs Argentinos Juniors

Bolivia 3 vs Botafogo

Carabobo vs Huachipato

O'Higgins vs Bahía

Liverpool vs Independiente Medellín