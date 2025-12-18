Posible duelo peruano en Copa Libertadores: Alianza Lima y Sporting Cristal se podrían ver las caras en la fase 2

El duelo que todos esperaban se puede hacer realidad. Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores de América.
La gran sorpresa se podría vivir en la fase 2 del torneo, donde Alianza Lima y Sporting Cristal se podrían ver las caras en esta instancia.
El cuadro de La Victoria se enfrentará en la primera fase a 2 de Mayo de Paraguay. Si el equipo peruano vence a los guaraníes, jugarán ante los Celestes.
De acuerdo con el calendario, la fase 1 se disputará entre el 3 y 12 de febrero, mientras que la fase 2 se jugará del17 al 26 de febrero.
Fase 1 de la Copa Libertadores
- Bolivia 4 vs Deportivo Táchira (E1)
- Juventud vs Universidad Católica (E2)
- 2 de Mayo vs Alianza Lima (E3)
Fase 2 de la Copa Libertadores
- E2 vs Guaraní
- E1 vs Deportes Tolima
- E3 vs Sporting Cristal
- Ecuador 3 vs Argentinos Juniors
- Bolivia 3 vs Botafogo
- Carabobo vs Huachipato
- O'Higgins vs Bahía
- Liverpool vs Independiente Medellín