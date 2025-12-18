Últimas Noticias
Posible duelo peruano en Copa Libertadores: Alianza Lima y Sporting Cristal se podrían ver las caras en la fase 2

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Si Alianza Lima supera la fase 1 de la Copa Libertadores, jugará ante Sporting Cristal en la siguiente ronda.

El duelo que todos esperaban se puede hacer realidad. Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores de América

La gran sorpresa se podría vivir en la fase 2 del torneo, donde Alianza Lima y Sporting Cristal se podrían ver las caras en esta instancia. 

El cuadro de La Victoria se enfrentará en la primera fase a 2 de Mayo de Paraguay. Si el equipo peruano vence a los guaraníes, jugarán ante los Celestes.

De acuerdo con el calendario, la fase 1 se disputará entre el 3 y 12 de febrero, mientras que la fase 2 se jugará del17 al 26 de febrero.

Fase 1 de la Copa Libertadores

  • Bolivia 4 vs Deportivo Táchira (E1)
  • Juventud vs Universidad Católica (E2)
  • 2 de Mayo vs Alianza Lima (E3)

Fase 2 de la Copa Libertadores

  • E2 vs Guaraní
  • E1 vs Deportes Tolima
  • E3 vs Sporting Cristal
  • Ecuador 3 vs Argentinos Juniors
  • Bolivia 3 vs Botafogo
  • Carabobo vs Huachipato
  • O'Higgins vs Bahía
  • Liverpool vs Independiente Medellín
Copa Libertadores Alianza Lima Sporting Cristal

