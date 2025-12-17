Sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: ¿a qué hora empieza y dónde la ceremonia de Conmebol?

Empieza el sueño. Este jueves 18 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026. En estas instancias, dos equipos peruanos verán participación: Alianza Lima y Sporting Cristal.

El cuadro de La Victoria, al igual que en el 2025, arrancará la competencia desde la fase 1. El equipo Rimense, en tanto, empezará su competencia en la fase 2.

De acuerdo con el calendario de la Conmebol, la primera fase se disputará entre el 3 de febrero y 12 febreros, mientras que la segunda fase se jugará del 17 de febrero al 26 de febrero.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores 2026?



El sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 18 diciembre en Luque, Paraguay.

¿A qué hora inicia el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores 2026 en vivo?



En Perú , el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 10:00 a.m.

, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 10:00 a.m. En Paraguay , el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 12:00 p.m.

, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 12:00 p.m. En Colombia, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 10:00 a.m.

En Ecuador, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 10:00 a.m.

En Bolivia, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 11:00 a.m.

En Venezuela, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 11:00 a.m.

En Brasil, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 comienza a las 12:00 p.m.

Bombos de la fase previa de Copa Libertadores 2026 con Alianza Lima y Sporting Cristal

Bombos fase 1 Copa Libertadores

Bombo 1: Alianza Lima (Perú), The Strongest (Bolivia) y Deportivo Táchira (Venezuela)

Bombo 2: Universidad Católica (Ecuador), 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud Las Piedras (Uruguay)

¿Dónde ver el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores 2026 en vivo por TV?



El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores.

Formato de la fase previa de Copa Libertadores 2026

La primera fase de la Copa Libertadores 2026 la jugarán seis equipos: uno de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos serán agrupados en tres llaves, y los ganadores clasificarán a la fase 2.

En esta instancia, se unirán dos equipos de Brasil, Chile y Colombia; y un equipo de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Acá, se jugarán ocho llaves, donde los ganadores clasificaran la fase 3.