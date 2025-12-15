Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y rumores para Liga 1 y fase previa de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima ya se alista con miras a la temporada 2026 en la Liga1, certamen que este año acabó como Perú 4 en la Copa Libertadores. Es decir, nuevamente tendrá que luchar desde atrás para acceder a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El equipo blanquiazul realizó cambios en su plantilla tras la derrota ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga1. El primero en salir fue Néstor Gorosito, que dejó de ser el entrenador de Alianza Lima a pesar de su renovación en octubre pasado.

El entrenador argentino Pablo Guede será el reemplazante de su compatriota 'Pipo' Gorosito. Las esperanzas están depositadas en el extécnico de Morelia y su comando técnico de cara al título nacional en los 125 años de fundación de Alianza.

¿Cuáles son los principales fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?



Jairo Vélez (Volante)

Pablo Guede (Entrenador)

¿Cuáles son las principales bajas de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?



Néstor Gorosito (Entrenador)

Pablo Ceppelini (Volante)

Guillermo Enrique (Defensa)

Hernán Barcos (Delantero)

Ricardo Lagos (Defensa)

¿Cuáles son los rumores en Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Federico Girotti

Darwin Machís

Luis Ramos

Cristian Carbajal