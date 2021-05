Always Ready se mide al Táchira por la fecha 3 de la Copa Libertadores | Fuente: Libertadores

Always Ready vs. Deportivo Táchira EN VIVO | Hoy, jueves 6 de mayo, desde las 17:00 horas en Perú, el campeón boliviano enfrentará por primera vez a un equipo venezolano. No te pierdas este emocionante encuentro del Grupo B de la Copa Libertadores. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Always Ready vs. Deportivo Táchira EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

Así está el Grupo B de la Copa Libertadores 2021:

Fecha y hora del Always Ready vs. Deportivo Táchira

El duelo entre Always Ready vs. Dep. Táchira se jugará este jueves 6 de mayo, a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). En Bolivia y Venezuela será las 6:00 p.m.





