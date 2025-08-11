Atlético Nacional vs Sao Paulo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

Atlético Nacional vs Sao Paulo EN VIVO: sigue la transmisión del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Atlético Nacional vs Sao Paulo EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Colombia, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Atlético Nacional vs Sao Paulo: altas y bajas para los octavos de final de Copa Libertadores 2025
Atlético Nacional no contará con los delanteros Facundo Batista y Dairon Asprilla. Sao Paulo, en tanto, no tendrá a Robert Arboleda, Wendell, Ryan Francisco, Oscar, Jonathan Calleri y Luiz Gustavo.
¿Cuándo y dónde juegan Atlético Nacional vs Sao Paulo en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?
El partido entre Atlético Nacional vs Sao Paulo se disputará este martes 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El recinto tiene capacidad para 44 826 espectadores.
¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs Sao Paulo en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?
- En Perú, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 7:30 p.m.
- En Colombia, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 7:30 p.m.
- En Brasil, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 9:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 7:30 p.m.
- En Chile, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 8:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 8:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 8:30 p.m.
- En Argentina, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 9:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 9:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 9:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 6:30 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 8:30 p.m.
- En ESpaña, el partido Atlético Nacional vs Sao Paulo comienza a las 2:30 a.m.
¿Qué canales transmiten el Atlético Nacional vs Sao Paulo en vivo por TV?
El partido entre Atlético Nacional vs Sao Paulo se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+ (premium).
Atlético Nacional vs Sao Paulo: alineaciones posibles
Atlético Nacional: Ospina; Arias, Haydar, Román, Cándido; Uribe, Zapata; Hinestroza, Cardona, Campuzano; Morelos.
Sao Paulo: Rafa; Ferraresi, Sabino, Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla, Antonio, Díaz; Ferreira y Luciano.
Atlético Nacional vs Sao Paulo: últimos resultados
Atlético Nacional
- Atlético Nacional 3-0 Alianza FC
- Cúcuta 0-3 Atlético Nacional
- Tolima 0-0 Atlético Nacional
Sao Paulo
- Sao Paulo 2-0 Vitoria
- Paranaense 1-0 Sao Paulo
- Internacional 1-2 Sao Paulo
