Con Universitario vs Palmeiras: cuándo y dónde se jugarán los duelos de ida de octavos de final de Copa Libertadores

Aquí te presentamos la programación de los partidos de la próxima jornada de la Copa Libertadores 2025. Universitario de Deportes representará a Perú.
Luego de una pausa de unas semanas, la Copa Libertadores 2025 se reiniciará el próximo martes por la ida de los octavos de final. En esta instancia habrá presencia peruana con Universitario de Deportes, actual bicampeón nacional.
Universitario buscará dar la sorpresa cuando reciba a Palmeiras de Brasil que es el gran favorito de esta eliminatoria de cara a acceder a los cuartos de final de la Libertadores.
El cuadro crema logró su clasificación después de ubicarse en el segundo lugar del Grupo B de la Libertadores.
Los octavos de final albergará otros partidos candentes como el Flamengo vs Inter de Porto Alegre, River Plate vs Libertad, Atlético Nacional vs Sao Paulo, entre otros.
Programación de la ida de octavos de final de la Libertadores
- Fortaleza vs Vélez Sarsfield, en Brasil - martes 12 de agosto a las 17:00 (hora peruana)
- Atlético Nacional vs Sao Paulo, en Colombia - martes 12 de agosto a las 19:30 (hora peruana)
- Peñarol vs Racing Club, en Uruguay - martes 12 de agosto a las 19:30 (hora peruana)
- Cerro Porteño vs Estudiantes, en Paraguay - miércoles 13 de agosto a las 17:00 (hora peruana)
- Flamengo vs Internacional de Porto Alegre, en Brasil - miércoles 13 de agosto a las 19:30 (hora peruana)
- Botafogo vs Liga de Quito, en Brasil - jueves 14 de agosto a las 17:00 (hora peruana)
- Universitario vs Palmeiras, en Perú - jueves 14 de agosto a las 19:30 (hora peruana)
- Libertad vs River Plate, en Paraguay - jueves 14 de agosto a las 19:30 (hora peruana)
