Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Con Universitario vs Palmeiras: cuándo y dónde se jugarán los duelos de ida de octavos de final de Copa Libertadores

Universitario de Deportes es el bicampeón del fútbol peruano.
Universitario de Deportes es el bicampeón del fútbol peruano. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Aquí te presentamos la programación de los partidos de la próxima jornada de la Copa Libertadores 2025. Universitario de Deportes representará a Perú.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de una pausa de unas semanas, la Copa Libertadores 2025 se reiniciará el próximo martes por la ida de los octavos de final. En esta instancia habrá presencia peruana con Universitario de Deportes, actual bicampeón nacional.

Universitario buscará dar la sorpresa cuando reciba a Palmeiras de Brasil que es el gran favorito de esta eliminatoria de cara a acceder a los cuartos de final de la Libertadores.

El cuadro crema logró su clasificación después de ubicarse en el segundo lugar del Grupo B de la Libertadores.

Los octavos de final albergará otros partidos candentes como el Flamengo vs Inter de Porto Alegre, River Plate vs Libertad, Atlético Nacional vs Sao Paulo, entre otros.

Programación de la ida de octavos de final de la Libertadores

- Fortaleza vs Vélez Sarsfield, en Brasil - martes 12 de agosto a las 17:00 (hora peruana)

- Atlético Nacional vs Sao Paulo, en Colombia - martes 12 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

- Peñarol vs Racing Club, en Uruguay - martes 12 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

- Cerro Porteño vs Estudiantes, en Paraguay - miércoles 13 de agosto a las 17:00 (hora peruana)

- Flamengo vs Internacional de Porto Alegre, en Brasil - miércoles 13 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

- Botafogo vs Liga de Quito, en Brasil - jueves 14 de agosto a las 17:00 (hora peruana)

- Universitario vs Palmeiras, en Perú - jueves 14 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

- Libertad vs River Plate, en Paraguay - jueves 14 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Universitario de Deportes Palmeiras Copa Libertadores

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA