Un milagro debe esperar Ayacucho para remontar su eliminatoria con Gremio de Porto Alegre pese a que medio equipo brasileño se tomó vacaciones tras golear al conjunto peruano por 6-1, entre ellos su técnico y una docena de jugadores que no estarán en el partido de vuelta.



Para pasar a la tercera fase previa de la Copa Libertadores y no terminar tan pronto la primera aparición de su historia en el torneo, los 'Zorros' necesitan ganar por 5-0 al equipo brasileño o por seis goles de diferencia en caso de no lograr mantener su portería imbatida.



La apabullante superioridad demostrada la pasada semana por el Gremio sobre el Ayacucho no ayuda a cultivar el optimismo dentro del equipo peruano para conseguir una machada histórica.



El sueño de su primera participación en la Libertadores se ha vuelto una pesadilla y un quebradero de cabeza para el conjunto ayacuchano, pues a la goleada sufrida en Brasil se suma que se han visto obligados a recibir al equipo gaucho fuera de Perú.

AYACUCHO, INQUILINO DEL ATAHUALPA

El escenario del duelo será el estadio Atahualpa, de Quito, después de que las autoridades peruanas no permitiesen que el partido se jugase en su territorio debido a las restricciones relativas a la pandemia de la covid-19 que siguen vigentes para el ingreso de brasileños al país.



Se trata de un terreno de juego ubicado a 2.850 metros de altitud, unas condiciones similares a las del estadio Ciudad de Cumaná, la casa de los 'Zorros', que no cumplía los requisitos mínimos para albergar partidos de la Libertadores.



Ni siquiera la altitud parece ser suficiente para poner en aprietos al Gremio, mucho más en forma que el Ayacucho, que la pasada semana en el Arena do Gremio jugó su primer partido oficial en tres meses.



Ayacucho FC vs. Gremio: alineaciones probables.

Ayacucho: Maximiliano Cavallotti; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Minzum Quina, Jesús Mendieta; Enmanuel Paucar, Robert Ardiles, Guillermo Firpo, Leandro Sosa; Janio Pósito y Othoniel Arce. DT: Walter Fiori.



Gremio: Brenno; Vanderson, Rodrigues, Ruan, Bruno Cortez; Darlan, Thaciano, Lucas Araújo; Guilherme Azevedo, Léo Chú y Ferreira. DT: Alexandre Mendes.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ayacucho FC vs. Gremio?

Ayacucho FC vs. Gremio chocarán en duelo vibrante el martes 16 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 7:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador. En territorio brasileño el partido iniciará a partir de las 9:30 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Ayacucho FC vs. Gremio?

El partido EN DIRECTO será transmitido por FOX Sports 2 y ESPN Play. El minuto a minuto lo podrás encontrar en la página web de RPP.pe

Ayacucho FC vs. Gremio: horarios del partido

4:30 p.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

6:30 p.m.: México, Estados Unidos (Chicago)

7:30 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami y New York)

9:30 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay

01:30 a.m. (17/03): España, Francia, Italia

(Con información de EFE)

