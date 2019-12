Roberto Mosquera se enfrentó en cuatro ocasiones a River Plate | Fuente: RPP Noticias

Roberto Mosquera aún no renueva contrato con Binacional. Tras salir campeón con el 'Poderoso del Sur', el técnico quedó en conversar con el presidente de club. La charla todavía está pendiente, pero eso no le impide analizar el grupo que le tocó al equipo puneño en la Copa Libertadores 2020.

Binacional está en el grupo D con River Plate, Sao Paulo y LDU de Quito. Justamente, Roberto Mosquera se ha enfrentado en dos ocasiones con el cuadro millonario cuando dirigía Juan Aurich (2015) y Jorge Wilstermann (2017).

"Gallardo es un genio y River es un equipo que, cuando le ganamos 3-0, tenían un presupuesto de 70 millones y nosotros (Wilstermann) tan solo tres. Lo normal era que nos ganen 8-0 en los dos partidos, pero no fue así", comentó Mosquera en TyC Sports.



En la larga charla, el técnico peruano también habló que aún no extiende su contrato con Binacional. "Tengo una charla con el presidente y vamos a ver si seguimos soñando juntos. Es difícil que eso suceda. Mi contrato ha terminado y hay muchas cosas por mejorar para un campeonato internacional. Quiero sentarme con el presidente y ver la continuidad. Si no se da, no se dará. No es un tema de dinero", indicó.