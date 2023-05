Luis Advíncula volvió a jugar de lateral en Boca Juniors y así fue el puntaje de Olé

Boca Juniors cayó 1-0 en su visita a Deportivo Pereira de Colombia por el Grupo F de la Copa Libertadores 2023 y desperdició la oportunidad de clasificarse anticipadamente a los octavos de final.

Un tanto solitario del exjugador de Alianza Lima Arley Rodríguez al minuto 78, le bastó al Pereira para superar al equipo más fuerte de la zona y meterse transitoriamente en la zona de clasificados a la siguiente fase, desbancando a Colo Colo, que igualó en su visita a Monagas de Venezuela.

Boca Juniors perdió el invicto en el certamen copero en una actuación irregular de los dirigidos por Jorge Almirón. En el once xeneize arrancó el peruano Luis Advíncula que tuvo buenas actuaciones jugando como extremo, aunque en este compromiso volvió a jugar como lateral derecho.

Para Olé de Argentina, Advíncula no tuvo una buena actuación tal como se señala en su nota 1x1 de los jugadores de Boca.

"Volvió a jugar de lateral, perdió influencia y hasta dio ventajas. Un mal control suyo generó una contra de Pereira que casi termina en gol. Luego, pasó de extremo, pero no se impuso. Flojo", fue el comentario del medio argentino que le puso 4 de puntaje al jugador de la Selección Peruana.

La palabra del DT de Boca Juniors

"Nos habíamos preparado para cómo se dio el partido, sobre todo en el primer tiempo. Hubo muchos mano a mano en ataque que no aprovechamos en esos momentos. Fue muy parejo, y el segundo tiempo fue cuando mejor estábamos, controlando el partido, no nos generaban ninguna situación de peligro, en un pase largo nos viene el penal, bien atajado por nuestro arquero, y el gol rápido. Después ellos se tiran atrás y no tenemos tiempo para empatar el partido. Nos va dejar mucha enseñanza esto, seguramente", resumió Jorge Almirón el duelo anre Pereira.

Sobre los cambios en su once, sostuvo: "El partido que pensábamos se dio, en el primer tiempo en algunas zonas que ellos iban a presionar tuvimos tres mano a mano, (Sebastián) Villa, (Norberto) Briasco y (Darío) Benedetto y no hubo precisión para aprovechar eso. En la segunda ellos siguieron igual, tuvimos control del partido, nos faltó un poquito de mitad hacia adelante, ellos tampoco tenían apuro en salir, el planteamiento siguió igual, solamente fue hombre por hombre y hasta ahí teníamos el partido controlado e incluso antes del penal tuvimos una jugada".

