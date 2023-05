Andrés Iniesta lloró en despedida de Vissel Kobe y envió un mensaje a Barcelona: "Me encantaría volver"

El futbolista español Andrés Iniesta afirmó este jueves que le gustaría volver a Barcelona "en algún momento" de su vida, aunque aún ve esa opción "lejos", tras anunciar su marcha del Vissel Kobe de Japón.



Iniesta dijo este jueves que abandona el que ha sido su equipo desde que se marchó de Barcelona en 2018 debido a su pérdida de protagonismo en los últimos meses, y con el objetivo de continuar su carrera como futbolista en otro destino, del que no dio más detalles.



El centrocampista sí dejó claro que una vez cuelgue las botas "lo siguiente será estar en el Vissel en otro ámbito", como "parte del acuerdo" de su salida del equipo de Kobe, y en línea con el deseo que había expresado anteriormente el jugador de seguir siendo parte del club en el apartado técnico o formativo de jugadores.



"A partir de ahí me gusta pensar mucho en el presente, y el presente es seguir jugando, intentar jugando al fútbol los años que me queden, y después ya se verá", explicó.

Iniesta sobre Barcelona

"Como he dicho muchas veces, me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida, todavía creo que queda lejos", dijo Iniesta en respuesta a una pregunta de EFE tras su comparecencia ante los medios en Kobe (oeste de Japón).



"Sobre todo espero que Xavi esté muchísimos años de entrenador, eso sería una grandísima noticia para el fútbol", añadió el campeón del mundo y doble campeón de Europa con la Roja, en una generación de futbolistas en la que coincidió con el actual técnico blaugrana, al igual que en el Barza.

