Sebastián Battaglia | Fuente: AFP

El último martes Boca Juniors cayó en tanda de penales ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores y, tras el encuentro, Sebastián Battaglia, entrenador del cuadro 'xeneize', se refirió a esta dura derrota.

"Seguramente se podría haber acelerado, hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos jugadores importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo. Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto a recambio. No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene", sostuvo Battaglia en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega argentino agregó: "Es una derrota que duele porque uno de los objetivos, y uno muy importante, es la Copa Libertadores, y la idea era llegar lo más lejos posible y nos quedamos en el camino".

Por otro lado, Battaglia indicó: "Esto sigue, el club merece responder día a día y pelear todas las competiciones que tiene por delante. Lo que pasó está en el pasado, va a doler, pero estamos en un club que merece que se siga adelante".

Sobre el penal errado por Darío Benedetto, Battaglia sostuvo: "La decisión fue de él, estaba con confianza y les damos la confianza a todos. Hoy no se le pudo dar. Son esas noches en las que las cosas no salen".