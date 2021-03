La Universidad César Vallejo está fuera de la Copa Libertadores 2021. | Fuente: EFE

César Vallejo quedó KO en su participación en las etapas previas de la Copa Libertadores 2021. El cuadro que dirige José Guillermo del Solar cayó 2-0 frente al Caracas FC en Venezuela, resultado que lo dejó en la Fase 1 del torneo.

El director técnico de César Vallejo aceptó la derrota de su conjunto y eliminación ante Caracas FC, aunque tiene claro que sus dirigidos hicieron el máximo esfuerzo para seguir con vida en el certamen. En rueda de prensa, el popular 'Chemo' analizó el desempeño de los suyos.

"Fracaso es cuando no te esfuerzas y no intentas. Es fácil usar esa palabra. Si uno da el máximo, siempre te vas con la cabeza arriba. La preparación no fue la adecuada. Hemos tenido algunos bajas muy sensibles y si uno analiza, va a ver que ellos se metieron en su campo después del penal. Intentamos hasta que nos quedamos con un jugador menos", sostuvo el DT de Vallejo.

'Chemo' del Solar considera que Vallejo compitió frente al Caracas FC. | Fuente: Conmebol

Además, el también exentrenador de Universitario de Deportes y Sporting Cristal comentó que si hubiesen conseguido un resultado positivo en Lima, otra sería la historia.

"Al final decir que la llave estuvo pareja es complicado. Creo que si hubiésemos sido capaces de ganar en Lima, acá era todo diferente. Competimos bien hasta la expulsión de Jersson Vásquez. Los últimos 20 minutos se 'rompió' el equipo porque quedamos muy descompensados", añadió.

Con esto, ahora la Universidad César Vallejo se concentrará íntegramente en su papel en la Liga 1 2021. El elenco poeta se encuentra en el Grupo B con Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Alianza Universidad, Cusco FC, Binacional, Carlos Stein, Sport Boys y Sport Huancayo.

