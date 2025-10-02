¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO vía TV y streaming?

Conoce por dónde ver EN VIVO todos los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Del 2 al 18 de octubre se disputará en Argentina la Copa Libertadores Femenina 2025. El torneo, que reúne a los mejores 16 equipos del continente, se jugará en dos estadios de Buenos Aires, siendo Alianza Lima el representante peruano.
El equipo de La Victoria se encuentra en el grupo B junto a Boca Juniors, ADIFFEM y Ferroviária, por lo que se espera una buena actuación. ¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Alianza Lima y de todos los equipos que participarán de la Copa Libertadores 2025?
¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO y DIRECTO en Perú y Sudamérica?
En Perú, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.
En Colombia, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Win Sports y Pluto TV.
En Ecuador, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.
En Chile, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Chilevisión y Pluto TV.
En Bolivia, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.
En Venezuela, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.
En Brasil, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por sportv, Band Sports, Cazé TV, GOAT, N Sports, X Sports y Pluto TV.
En Argentina, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por TyC Sports, Telefé y Pluto TV.
En Uruguay, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y Pluto TV.
En Paraguay, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.
¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO y DIRECTO en México y Estados Unidos?
En México, la Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por TV Azteca.
En Estados Unidos, la Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por Pluto TV.
¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO y DIRECTO en España y Europa?
En España, la Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por Pluto TV.
En Europa, la Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por Pluto TV.
¿Cómo ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO vía streaming?
La Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver vía streaming a través de Pluto TV (Perú y Sudamérica). También, se podrá apreciar por DGO (Uruguay) y Cazé TV (Brasil).
¿Cuál es el fixture y horarios de la Copa Libertadores Femenina 2025?
Fecha 1
Jueves 2 de octubre
2:00 p.m. | Corinthians vs Independiente del Valle ---> Grupo A
2:00 p.m. | Boca Juniors vs Alianza Lima ---> Grupo B
6:00 p.m. | Always Ready vs Santa Fe ---> Grupo A
6:00 p.m. | ADIFFEM vs Ferroviária ---> Grupo B
Viernes 3 de octubre
2:00 p.m. | Colo Colo vs Olimpia ---> Grupo C
2:00 p.m. | Deportivo Cali vs Libertad ---> Grupo D
6:00 p.m. | Nacional vs U. de Chile ---> Grupo D
6:00 p.m. | Sao Paulo vs San Lorenzo ---> Grupo C
Fecha 2
Domingo 5 de octubre
2:00 p.m. | Corinthians vs Always Ready ---> Grupo A
2:00 p.m. | Boca Juniors vs ADIFFEM ---> Grupo B
6:00 p.m. | Independiente del Valle vs Santa Fe ---> Grupo A
6:00 p.m. | Alianza Lima vs Ferroviária ---> Grupo B
Lunes 6 de octubre
2:00 p.m. | San Lorenzo vs Olimpia ---> Grupo C
2:00 p.m. | Deportivo Cali vs Nacional ---> Grupo D
6:00 p.m. | Libertad vs U. de Chile ---> Grupo D
6:00 p.m. | Sao Paulo vs Colo Colo ---> Grupo C
Fecha 3
Miércoles 8 de octubre
2:00 p.m. | Alianza Lima vs ADIFFEM ---> Grupo B
2:00 p.m. | Boca Juniors vs Ferroviária ---> Grupo B
6:00 p.m. | Independiente del Valle vs Always Ready ---> Grupo A
6:00 p.m. | Santa Fe vs Corinthians ---> Grupo A
Jueves 9 de octubre
2:00 p.m. | Universidad de Chile vs Deportivo Cali ---> Grupo C
2:00 p.m. | Libertad vs Nacional ---> Grupo C
6:00 p.m. | Olimpia vs Sao Paulo ---> Grupo D
6:00 p.m. | San Lorenzo vs Colo Colo ---> Grupo D
¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.