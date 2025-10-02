¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO vía TV y streaming?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Del 2 al 18 de octubre se disputará en Argentina la Copa Libertadores Femenina 2025. El torneo, que reúne a los mejores 16 equipos del continente, se jugará en dos estadios de Buenos Aires, siendo Alianza Lima el representante peruano.

El equipo de La Victoria se encuentra en el grupo B junto a Boca Juniors, ADIFFEM y Ferroviária, por lo que se espera una buena actuación. ¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Alianza Lima y de todos los equipos que participarán de la Copa Libertadores 2025?

¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO y DIRECTO en Perú y Sudamérica?



En Perú, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.

En Colombia, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Win Sports y Pluto TV.

En Ecuador, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.

En Chile, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Chilevisión y Pluto TV.

En Bolivia, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.

En Venezuela, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.

En Brasil, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por sportv, Band Sports, Cazé TV, GOAT, N Sports, X Sports y Pluto TV.

En Argentina, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por TyC Sports, Telefé y Pluto TV.

En Uruguay, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y Pluto TV.

En Paraguay, la Copa Libertadores Femenina 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Pluto TV.

¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO y DIRECTO en México y Estados Unidos?



En México, la Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por TV Azteca.

En Estados Unidos, la Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por Pluto TV.

¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO y DIRECTO en España y Europa?



En España, la Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por Pluto TV.

En Europa, la Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por Pluto TV.

¿Cómo ver la Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO vía streaming?



La Copa Libertadores Femenina 2025 se podrá ver vía streaming a través de Pluto TV (Perú y Sudamérica). También, se podrá apreciar por DGO (Uruguay) y Cazé TV (Brasil).

¿Cuál es el fixture y horarios de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Fecha 1

Jueves 2 de octubre

2:00 p.m. | Corinthians vs Independiente del Valle ---> Grupo A

2:00 p.m. | Boca Juniors vs Alianza Lima ---> Grupo B

6:00 p.m. | Always Ready vs Santa Fe ---> Grupo A

6:00 p.m. | ADIFFEM vs Ferroviária ---> Grupo B

Viernes 3 de octubre

2:00 p.m. | Colo Colo vs Olimpia ---> Grupo C

2:00 p.m. | Deportivo Cali vs Libertad ---> Grupo D

6:00 p.m. | Nacional vs U. de Chile ---> Grupo D

6:00 p.m. | Sao Paulo vs San Lorenzo ---> Grupo C

Fecha 2

Domingo 5 de octubre

2:00 p.m. | Corinthians vs Always Ready ---> Grupo A

2:00 p.m. | Boca Juniors vs ADIFFEM ---> Grupo B

6:00 p.m. | Independiente del Valle vs Santa Fe ---> Grupo A

6:00 p.m. | Alianza Lima vs Ferroviária ---> Grupo B

Lunes 6 de octubre

2:00 p.m. | San Lorenzo vs Olimpia ---> Grupo C

2:00 p.m. | Deportivo Cali vs Nacional ---> Grupo D

6:00 p.m. | Libertad vs U. de Chile ---> Grupo D

6:00 p.m. | Sao Paulo vs Colo Colo ---> Grupo C

Fecha 3

Miércoles 8 de octubre

2:00 p.m. | Alianza Lima vs ADIFFEM ---> Grupo B

2:00 p.m. | Boca Juniors vs Ferroviária ---> Grupo B

6:00 p.m. | Independiente del Valle vs Always Ready ---> Grupo A

6:00 p.m. | Santa Fe vs Corinthians ---> Grupo A

Jueves 9 de octubre

2:00 p.m. | Universidad de Chile vs Deportivo Cali ---> Grupo C

2:00 p.m. | Libertad vs Nacional ---> Grupo C

6:00 p.m. | Olimpia vs Sao Paulo ---> Grupo D

6:00 p.m. | San Lorenzo vs Colo Colo ---> Grupo D