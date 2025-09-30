Fixture Copa Libertadores Femenina 2025: partidos, fechas y horarios de Alianza Lima en el torneo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fútbol femenino se viste de gala. Del 2 al 28 de octubre se disputará en Argentina la Copa Libertadores Femenina 2025, torneo que reúne a los mejores 16 equipos del continente.

El campeonato, que se disputará por completo en la Provincia de Buenos Aires, contará con la participación de Alianza Lima, que se consagró campeón de la Liga Femenina 2024, y de otros equipos importantes como Corinthians, Santa Fe y Universidad de Chile.

A continuación, te mostramos el calendario completo de la Copa Libertadores Femenina 2025.

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores Femenina 2025?



La Copa Libertadores Femenina 2025 empieza el jueves 2 de octubre y termina sábado 18 de octubre.

¿Cuáles son los clasificados a la Copa Libertadores Femenina 2025?



Los equipos clasificados a la Copa Libertadores Femenina 2025 son los siguientes:

Corinthians

Independiente del Valle

Boca Juniors

Alianza Lima

Always Ready

Santa Fe

ADIFFEM

Ferroviária

Colo Colo

Olimpia

Deportivo Cali

Libertad

Nacional de Uruguay

U. de Chile

Sau Paulo

San Lorenzo





Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025



Grupo A: Corinthians, Independiente del Valle, Always ready y Santa Fe.

Grupo B: Boca Juniors, Alianza Lima, ADIFFEM y Ferroriária.

Grupo C: Sao Paulo, San Lorenzo, Colo Colo y Olimpia.

Grupo D: Deportivo Cali, Libertad, Nacional de Uruguay y U. de Chile

Fixture completo y horarios de la Copa Libertadores Femenina 2025



Fecha 1

Jueves 2 de octubre

2:00 p.m. | Corinthians vs Independiente del Valle ---> Grupo A

2:00 p.m. | Boca Juniors vs Alianza Lima ---> Grupo B

6:00 p.m. | Always Ready vs Santa Fe ---> Grupo A

6:00 p.m. | ADIFFEM vs Ferroviária ---> Grupo B

Viernes 3 de octubre

2:00 p.m. | Colo Colo vs Olimpia ---> Grupo C

2:00 p.m. | Deportivo Cali vs Libertad ---> Grupo D

6:00 p.m. | Nacional vs U. de Chile ---> Grupo D

6:00 p.m. | Sao Paulo vs San Lorenzo ---> Grupo C

Fecha 2

Domingo 5 de octubre

2:00 p.m. | Corinthians vs Always Ready ---> Grupo A

2:00 p.m. | Boca Juniors vs ADIFFEM ---> Grupo B

6:00 p.m. | Independiente del Valle vs Santa Fe ---> Grupo A

6:00 p.m. | Alianza Lima vs Ferroviária ---> Grupo B

Lunes 6 de octubre

2:00 p.m. | San Lorenzo vs Olimpia ---> Grupo C

2:00 p.m. | Deportivo Cali vs Nacional ---> Grupo D

6:00 p.m. | Libertad vs U. de Chile ---> Grupo D

6:00 p.m. | Sao Paulo vs Colo Colo ---> Grupo C

Fecha 3

Miércoles 8 de octubre

2:00 p.m. | Alianza Lima vs ADIFFEM ---> Grupo B

2:00 p.m. | Boca Juniors vs Ferroviária ---> Grupo B

6:00 p.m. | Independiente del Valle vs Always Ready ---> Grupo A

6:00 p.m. | Santa Fe vs Corinthians ---> Grupo A

Jueves 9 de octubre

2:00 p.m. | Universidad de Chile vs Deportivo Cali ---> Grupo C

2:00 p.m. | Libertad vs Nacional ---> Grupo C

6:00 p.m. | Olimpia vs Sao Paulo ---> Grupo D

6:00 p.m. | San Lorenzo vs Colo Colo ---> Grupo D

¿Cuáles son las sedes de la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina 2025 se disputará en Buenos Aires, Argentina. Los estadios seleccionados para el torneo son Florencio Sola y Francisco Urbano.

¿Cuál es el formato de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Los cuadros participantes han sido divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada llave clasificarán a los cuartos de final. Aquí, serán emparejados en cuatro llaves de dos equipos, quienes jugaron a un partido único para definir a los semifinalistas. Y los vencedores de estas llaves jugarán la final del campeonato.