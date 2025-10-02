Alianza Lima quiere dar el golpe: sus convocadas ante Boca por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una nueva ilusión. Este jueves (2:00 p.m. horario peruano), Alianza Lima debuta en la Copa Libertadores 2025 nada más y nada menos que ante Boca Juniors en la capital argentina.

Desde el inicio de la presente semana es que Alianza Lima entrena en la ciudad de Buenos Aires, de la mano del entrenador José Letelier, para preparar el duelo contra Boca, campeón del Apertura 2024 de la liga argentina femenina.

Como era de esperarse, Alianza dio cuenta -por medio de sus redes sociales- de sus convocados para lo que será el trascendental partido contra Boca en la Libertadores Femenina. Este será en el marco de la primera jornada del Grupo B.

Las 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 para el próximo partido ante Boca Juniors por la @LibertadoresFEM. 📋✅ pic.twitter.com/alCbiSEiaz — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) October 2, 2025

Se viene el Alianza ante Boca Juniors

En lo que tiene que ver con las arqueras, se citaron a Maryory Sánchez y Mafer Dávila en el elenco blanquiazul.

Pasando a las defensas, el actual campeón del fútbol peruano tiene a Tifani Molina, Gianella Romero, Alison Reyes, Yomira Tacilla, Neidy Romero y Kailas Gomes.

En tanto, Alianza Lima tiene como volantes frente a Boca Juniors a Mia León, Grace Cagnina, Rafaela Marques, Allison Azabache, Emily Flores, Silvani Oliveira, Joyce Amara y Sandy Dorador.

Por último, pero no menos importante, como delanteras se encuentran Estefania González, Annaysa Silva, Diana Borges, Sashenka Porras, Karol Lins y Adriana Lúcar.

El DT José Letelier, en la previa, sostuvo que "sabemos que es una competencia complicada, que hay muy buenos rivales y nos tocó un grupo difícil (Boca Juniors, ADIFEEM y Ferroviaria), pero tenemos las capacidades para competir, pelear una clasificación y esa es la esperanza que tenemos".

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Boca Junior femenino en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Boca será transmitido por la señal de Pluto TV. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.