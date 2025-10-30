El Monumental los espera: fecha y horario del Flamengo vs Palmeiras por la final de Copa Libertadores 2025

El estadio Monumental, casa de Universitario, albergará la final única de la Copa Libertadores 2025.

Palmeiras goleó a Liga de Quito y lo dejó sin final de Copa Libertadores. Este domingo, el equipo brasileño, jugando de local, logró la épica y a pesar de perder 3-0 en la ida, logró la clasificación al ganar por 4-0.

Ramón Sosa prendió la ilusión al anotar en el minuto 20 y antes que cierre el primer tiempo, Bruno Fuchs (45+5) apareció para aumentar el marcador.

En el segundo tiempo, Raphael Veiga dijo presente y con una tremenda actuación anotó por partida doble. Estos tantos fueron cruciales para que el equipo dirigido por Abel Ferreira logre su boleto.

De esta manera, Palmeiras y Flamengo protagonizarán la final de la Libertadores. Queda claro la supremacía de los clubes del país de la samba.

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Palmeiras en vivo por final de Copa Libertadores 2025?



El partido entre Flamengo vs Palmeiras se disputará el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental en Lima, Perú. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿Qué canal transmite el Flamengo vs Palmeiras en vivo?

El partido de Flamengo vs Palmeiras será transmitido por las señales de ESPN, D Sports, Disney+ y D GO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Palmeiras en vivo por final de Copa Libertadores 2025?

La Conmebol aún no oficializa el horario de la finalísima de la Copa Libertadores.