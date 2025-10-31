Final de la Copa Libertadores 2025: ¿cuál es el precio de las entradas para el Palmeiras vs. Flamengo en Lima?

Palmeiras y Flamengo serán los protagonistas de la final de la Copa Libertadores 2025. Los equipos con mejor rendimiento en el certamen serán los que definan el título continental después de sortear sus llaves de semifinales ante LDU Quito y Racing Club, respectivamente.

El Estadio Monumental de Universitario de Deportes es el escenario elegio por la Conmebol para recibir la gran final el sábado 29 de noviembre. Será la segunda vez en la historia que este recinto defina al campeón, tras el episodio de 2019 cuando Flamengo se coronó remontándole a River Plate. No obstante, Palmeiras ya jugó este año en ese campo y salió victorio por 0-4 ante la ‘U’.

Un día después de conocerse a los finalistas, la Conmebol dio inicio este viernes a la preventa de entradas para la final de la Copa Libertadores en su página web.

Final de Copa Libertadores 2025: precio de las entradas

Sector Oriente (CAT 2) – Bloque C: 200 dólares (680 soles)

Sector Oriente (CAT 2) – Bloque D: 200 dólares (680 soles)

Sector Occidente (CAT 1) – Bloque B: 320 dólares (1 088 soles)

Sector Occidente (CAT 1) – Bloque E: 320 dólares (1 088 soles)

Únicos sectores habilitados para la preventa de la final de la Copa Libertadores 2025

Sectores del Estadio Monumental para la final de Copa Libertadores 2025Fuente: Conmebol

¿Cómo comprar entradas para la final de la Copa Libertadores 2025?

Conmebol habilitó un proceso de inscripción para acceder a la preventa de entradas para la final de la Copa Libertadores. Entre el lunes 27 y el jueves 30 de octubre, los usuarios podían escoger una tribuna de su elección.

Tras cumplir con ese registro y siendo clientes de la tarjeta de crédito Mastercard BBVA Perú, patrocinador de la competición, los usuarios quedaban habilitados para realizar la compra en el siguiente enlace.

Por el momento, solo pueden adquirirse boletos para los sectores de las tribunas oriente y occidente. Cada usuario podrá comprar hasta 4 entradas.

La preventa para adquirir las localidades para el Flamengo vs. Palmeiras estará disponible hasta el miércoles 5 de noviembre. Conmebol informará en los próximos días sobre la venta de entradas destinada a los hinchas de los clubes finalistas, para quienes se habilitará las restantes tribunas del Estadio Monumental.