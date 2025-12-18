Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Será una revancha": Paolo Guerrero no olvida a Sporting Cristal, que sería su posible rival en Copa Libertadores

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana.
Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: Alianza Lima - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

En caso elimine a 2 de mayo de Paraguay, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima acabó la temporada 2025 como Perú 4 de cara a su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores, certamen en el que enfrentará a 2 de mayo de Paraguay en la fase 1.

En este cruce de Libertadores, Alianza se perfila como el club a avanzar por sus actuaciones este año en la Libertadores y Sudamericana, en los cuales eliminó a Boca Juniors y Gremio.

Este viernes, la Conmebol realizó el sorteo de la Libertadores y se determinó que en caso elimine a 2 de mayo, Alianza tendrá un duelo de peruanos frente a Sporting Cristal.

Al respecto, Paolo Guerrero dio a conocer que será una "revancha" si se juega ante Cristal en la Libertadores. "Como lo dije. Sería una revancha, fue durísimo perder por penales. Para mí el partido ya estaba definido", declaró al programa Fútbol como Cancha de RPP.

"Para nosotros será una revancha por lo que primero debemos pasar por este equipo 2 de mayo de Paraguay y después de te pones a pensar en el segundo partido", culminó.

Paolo Guerrero habló con RPP sobre Sporting Cristal
Paolo Guerrero habló con RPP sobre Sporting Cristal. | Fuente: RPP

Fase 1 de la Copa Libertadores

  • Bolivia 4 vs Deportivo Táchira (E1)
  • Juventud vs Universidad Católica (E2)
  • 2 de Mayo vs Alianza Lima (E3)

Fase 2 de la Copa Libertadores

  • E2 vs Guaraní
  • E1 vs Deportes Tolima
  • E3 vs Sporting Cristal
  • Ecuador 3 vs Argentinos Juniors
  • Bolivia 3 vs Botafogo
  • Carabobo vs Huachipato
  • O'Higgins vs Bahía
  • Liverpool vs Independiente Medellín
Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Paolo Guerrero Liga1 Sporting Cristal Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA