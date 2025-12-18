"Será una revancha": Paolo Guerrero no olvida a Sporting Cristal, que sería su posible rival en Copa Libertadores

En caso elimine a 2 de mayo de Paraguay, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima acabó la temporada 2025 como Perú 4 de cara a su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores, certamen en el que enfrentará a 2 de mayo de Paraguay en la fase 1.



En este cruce de Libertadores, Alianza se perfila como el club a avanzar por sus actuaciones este año en la Libertadores y Sudamericana, en los cuales eliminó a Boca Juniors y Gremio.

Este viernes, la Conmebol realizó el sorteo de la Libertadores y se determinó que en caso elimine a 2 de mayo, Alianza tendrá un duelo de peruanos frente a Sporting Cristal.

Al respecto, Paolo Guerrero dio a conocer que será una "revancha" si se juega ante Cristal en la Libertadores. "Como lo dije. Sería una revancha, fue durísimo perder por penales. Para mí el partido ya estaba definido", declaró al programa Fútbol como Cancha de RPP.

"Para nosotros será una revancha por lo que primero debemos pasar por este equipo 2 de mayo de Paraguay y después de te pones a pensar en el segundo partido", culminó.

Paolo Guerrero habló con RPP sobre Sporting Cristal. | Fuente: RPP

Fase 1 de la Copa Libertadores

Bolivia 4 vs Deportivo Táchira (E1)

Juventud vs Universidad Católica (E2)

2 de Mayo vs Alianza Lima (E3)

Fase 2 de la Copa Libertadores