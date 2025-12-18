"Le podemos hacer partido a cualquiera": Zambrano tiene en la mira a Lionel Messi y el Inter Miami

Alianza Lima ya conoce a su rival en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los íntimos se medirán al 2 de Mayo de Paraguay para dar inicio a su recorrido en los torneos internacionales del próximo año.

Antes de ese encuentro, un reto de gran exigencia que tendrá será en la Noche Blanquiazul 2026, donde jugará nada menos que con el Inter Miami. El equipo de Lionel Messi, actual campeón de la MLS, volverá al Perú para ser el rival en la nueva presentación del equipo íntimo.

“Es un partido muy importante para el club, para celebrar nuestros 125 años. Por más que Messi sea la cara del Inter, ellos vienen con un plantel de mucho renombre y es un gran termómetro para empezar el 2026 de la mejor manera”, dijo Carlos Zambrano en conferencia de prensa.

“Será un partido duro, pero un lindo espectáculo para la gente. Será una experiencia única para los hinchas aliancistas, que verán a uno de los mejores jugadores del mundo”, apuntó sobre la presencia de Lionel Messi.

Lionel Messi ante Alianza Lima

Carlos Zambrano mencionó que será importante afrontar el compromiso por responsabilidad, más allá que el choque con Inter Miami será de carácter amistoso.

“Lo vamos a asumir como un partido no amistoso, porque es una vitrina muy grande para muchos compañeros. Además, tampoco te puedes relajar ni tomar un partido amistoso contra estas figuras, sino te pintan la cara, fuera de eso tenemos un gran plantel y le podemos hacer partido a cualquiera. Para comenzar un buen año, tendríamos que ganar ese partido”, resaltó el zaguero central.

Finalmente, el defensa indicó que la campaña blanquiazul en el 2025 no fue mala, a pesar de no haber conseguido el título y quedar como Perú 4.

“Los inicios de temporada son lindos porque llegas con mucha ilusión. El 2025 tampoco es que haya sido tan malo, simplemente que lo acabamos mal y siempre se resalta lo último. Teniendo al frente a tantos jugadores de nivel, podemos demostrar muchas cosas, y a partir de eso generar confianza en la gente”, concluyó.