Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO: partidazo por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima vs. Boca Juniors se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.

La tienda de Alianza Lima es el representante peruano en la Libertadores Femenina ya que es el vigente campeón de la liga nacional. Actualmente es el líder del Clausura, aunque no la tiene nada fácil porque al frente tiene a Boca Juniors, uno de los candidatos para llevarse el título.

Boca es el monarca del Apertura 2024 de la liga argentina y va con lo mejor que tiene para chocar contra Alianza, que es dirigido por el técnico José Letelier.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Boca a la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina?

Las blanquiazules vienen de derrotar 3-1 a Flamengo FBC por la liga femenina peruana. En tanto, el club xeneize viene de vencer 2-1 a Satsaid en la liga argentina.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Boca Juniors en vivo por la Copa Libertadores Femenina 2025?



El partido está programado para el jueves 2 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, ubicado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). El recinto tiene una capacidad para 32,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors en vivo por la Copa Libertadores Femenina 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 2:00 p.m. En Argentina , el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Boca Junior femenino en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Boca será transmitido por la señal de Pluto TV. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Boca Juniors: alineaciones posibles



Alianza Lima: Sánchez; Romero, Molina, Romero, León; Azabache, Flores, Olivera; Silva, Padilla y Porras.

Boca Juniors: Oliveros; Crfuz, Flores, Masagli, Stabile; Sasaki, Ruffini; Gomes Ares, Troncoso, Arias; Núñez.