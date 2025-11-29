"Gracias, causitas": Flamengo agradeció a Universitario tras ganar la Copa Libertadores en el estadio Monumental

Flamengo se consagró este sábado como campeón de la Copa Libertadores de 2025 tras derrotar por 0-1 a Palmeiras, con lo que se convirtió en el primer equipo brasileño que logra cuatro títulos de la máxima competencia del fútbol sudamericano.



Un anotación de Danilo a los 67 minutos de juego permitió al nuevo 'rey de copas brasileño' de la Libertadores celebrar por todo lo alto una trabajada, pero merecida victoria en un partido que se disputó con los dientes apretados en el estadio Monumental en Lima.

A través de sus redes sociales, Flamengo festejó por esta conquista, aunque también envió un mensaje de agradecimiento a Universitario de Deportes por "prestarles" el Monumental.

"Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez", dice la publicación del equipo más popular de Brasil.

Recordemos, que el 'Fla' también campeonó en la Libertadores en 2019 cuando derrotó a River Plate.

Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez @Universitario 🤝 — Flamengo (@Flamengo_es) November 29, 2025

Palmeiras vs. Flamengo: así arrancaron en final de Copa Libertadores

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez ©, Murilo, Joaquín Piquerez; Raphael Veiga, Andreas Pereira; Allan, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danielo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; y Bruno Henrique ©. DT: Filipe Luis.