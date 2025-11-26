Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora, guía TV e historial en final de Copa Libertadores

Sigue los detalles de la gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo vs Palmeiras.

Flamengo y Palmeiras buscarán la gloria en el estadio Monumental de Ate, casa de Universitario de Deportes, cuando midan fuerzas por la final de la Copa Libertadores 2025. Este duelo será nuevamente protagonizada por los elencos brasileños que han dominado el certamen en los últimos años.

Ambos equipos llegarán a Lima para entrenar al menos en una ocasión en un choque de pronóstico reservado. Palmeiras hará trabajos en el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, mientras que Flamengo lo hará en el Videna de San Luis.

¿Cuándo y dónde se juega el Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre Palmeiras vs Flamengo se disputará este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Ate de la ciudad de Lima, Perú. El recinto tiene capacidad para 80 093 espectadores.

Horario del Palmeiras vs Flamengo en vivo por la final de Copa Libertadores 2025

En Perú , el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.



, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m. En España , el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 9:00 p.m.

, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

Guía TV del Palmeiras vs Flamengo en la final de Copa Libertadores 2025

Palmeiras vs Flamengo: lista de convocados a la final de Copa Libertadores 2025

Palmeiras

Carlos Miguel; Gustavo Gómez ©, Bruno Fuchs, Murilo; Allan, Mauricio, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Ramón Sosa, Juan Manuel López, Vitor Roque. Agustín Glay, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Khellven, Raphael Veiga, Jefté, Marcelo Lomba, Facundo Torres.

Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta ©, Jorge Carrascal; Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Saúl Ñíguez, Danilo da Silva, Emerson Royal, Bruno Enrique, Everton Araujo, Juninho, Ayrton Lucas.

Todas las finales de Libertadores a partido único: