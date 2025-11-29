¡Golazo en Copa Libertadores! Danilo de Flamengo anota ante Palmeiras en el estadio Monumental [VIDEO]

Flamengo abrió el marcador en el duelo frente a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro dirigido por Filipe Luís aprovechó su mejor ocasión para romper la igualdad en el estadio Monumental en Lima, Perú.

Luego de un tiro de esquina, Danilo se elevó por encima de todos y con un tremendo cabezazo anotó a los 67 minutos para la alegría de los hinchas de Flamengo en el coloso de Universitario y en todo el mundo.

De esta manera, el excompañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid aportó su experiencia y sumó cuatro anotaciones en el Flamengo.

El equipo ganador de esta final se convertirá en el primer "tetracampeón" brasileño de la Libertadores, es decir, el primero que alcance a reunir cuatro trofeos de la Copa Libertadores, ya que Palmeiras y Flamengo llegan a esta final actualmente con tres cada uno, cuatro del total ganados en los últimos seis años.

Flamengo celebra en la final de la Copa Libertadores. | Fuente: ESPN

Palmeiras vs. Flamengo: así arrancaron en final de Copa Libertadores

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez ©, Murilo, Joaquín Piquerez; Raphael Veiga, Andreas Pereira; Allan, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danielo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; y Bruno Henrique ©. DT: Filipe Luis.