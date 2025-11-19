Baja sensible en Flamengo: Pedro sufrió una nueva lesión y no jugará la final de la Copa Libertadores

Malas noticias llegan desde Brasil. Pedro, una de las principales figuras de Flamengo, sufrió una lesión y se perderá la final de la Copa Libertadores de América que se jugará en Lima.

A través de un comunicado, el 'Fla' explicó que el atacante sufrió una lesión en el músculo femoral de la pierna izquierda y que, para su recuperación, necesitará —al menos— un mes, con lo cual se perderá lo que resta de temporada.



Como se recuerda, Pedro tenía más de un mes parado después de fracturarse el brazo derecho en la vuelta de las semifinales de Copa la Libertadores ante Racing Club.



El entrenador Filipe Luís contaba con recuperarlo para la final, pero el equipo médico del club acabó con toda esperanza tras recibir el resultado de una resonancia magnética que ha confirmado la nueva lesión.



Pedro es uno de los más delanteros más efectivos del Flamengo en esta temporada, pese a que ha sufrido con recurrentes lesiones a lo largo del año. Desde enero pasado, suma 21 goles, incluido uno que anotó en la victoria del Flamengo ante Palmeiras.



Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final.



Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se… pic.twitter.com/uOBZKK7L3U — P9 (@Pedro9oficial) November 19, 2025

Pedro se pronuncia tras su nueva lesión

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, Pedro indicó que los partidos que afrontará Flamengo son más importantes que su ausencia y la agradeció a todos los hinchas por el apoyo recibido tras confirmarse su lesión.

"Nación, solo paso por aquí para decir que Flamengo, el momento que está viviendo el club y los partidos que tiene por delante, son mucho más importantes que mi ausencia en esta recta final", indicó en un primer momento.

"Agradezco todo vuestro cariño. Me da mucha pena estar fuera de la cancha, pero confío en el grupo que se entrega al máximo cada día y en cada partido", finalizó.