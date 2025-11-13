Lima será una fiesta: Flamengo fletó cinco aviones para el traslado de 700 personas para la final de la Copa Libertadores

Flamengo tiene todo listo para la final de la Copa Libertadores. El cuadro de Río de Janeiro ya estableció toda la logística para su llegada a Lima para el encuentro ante Palmeiras en el Estadio Monumental.

De acuerdo con globoesporte, el exequipo de Paolo Guerrero tiene planeado llegar a la capital peruana el miércoles 26 de noviembre. Pero, no lo hará solo, sino con un gran número de hinchas. Y, para ello, tendrá que hacer algunas modificaciones necesarias.

Flamengo: su regreso a Río y el alquiler de aviones para los hinchas

Flamengo, previo al partido con Palmeiras, deberá jugar ante Atlético de Minas Gerais por el Brasileirao. Dicho encuentro está programado para el martes 25 de noviembre.

Lo habitual sería que el equipo viaje directamente a Lima para llegar el 26. Pero, el club volverá a Río de Janeiro porque ha alquilado un vuelo charter con todas las comodidades necesarias para que sus futbolistas puedan descansar. Pero, eso no es todo.

Flamengo fletó cinco aviones para que 700 personas viajen a Lima para ver la final de la Copa Libertadores: dos aviones serán para la delegación de fútbol (uno exclusivamente para jugadores y cuerpo técnico y el otro para otros empleados del club) y los otros tres se repartirán para los familiares y amigos de los futbolistas.

Según indicó globoesporte, todos los invitados correrán con sus propios gastos. Flamengo solo facilitó la logística.