Gabriel Barbosa anotó 11 goles en la Copa Libertadores | Fuente: @Libertadores

El delantero de Flamengo Gabriel Barbosa 'Gabigol' se mostró feliz por ser elegido este sábado el mejor jugador de la Copa Libertadores, aunque aclaró que "sin la Copa no ha sido perfecto".



En una comparecencia ante la prensa al término del encuentro disputado este sábado en el Estadio Centenario de Montevideo, que concluyó con victoria por 2-1 del Palmeiras sobre el Flamengo, Gabigol manifestó que es algo "muy especial" obtener el reconocimiento entre "tantos jugadores buenos y equipos muy bien estructurados".



Barbosa concluyó como máximo goleador del toneo, con 11 tantos, dos más que en 2019, cuando se proclamó campeón con el 'Mengao'.



"La otra vez que gané me tatué la copa. Cuando uno es campeón lo marca, pero me mantengo en la misma línea", indicó en el sentido de que sin título no quería festejar de la misma manera.



Gabigol reconoció que el Palmeiras fue un gran rival pero que la final se "decidió en un detalle". "Ellos fueron afortunados en aquella jugada (el error de Pereira) y el primer gol también", agregó.



El delantero brasileño fue muy elocuente al decir que no recordaba "cómo era perder un título", por lo que comentó que todos sus compañeros deben salir hoy "con la cabeza erguida"



"Quedo feliz porque Flamengo ha llegado más veces e ese nivel en llegar en las finales. No vamos a ganar todas, pero la motivación siempre es ser campeón".



El Palmeiras ganó por 2-1 al Flamengo en la final de la Copa Libertadores disputada en Montevideo y obtuvo su tercer título, después de los ganados en 1999 y 2020

🤩🔝 ¡La estrella de la CONMEBOL #Libertadores!



❤️🖤 Gabi anotó 1⃣1⃣ goles para @Flamengo y fue elegido como el jugador @Bridgestone del torneo. pic.twitter.com/0ebMmRVYgJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2021

(Con información de EFE)

NUESTRO PODCAST

¿Puede el coronavirus permanecer en los alimentos y las superficies?

Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.