Inter vs Flamengo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

Inter vs Flamengo EN VIVO: se enfrentan este miércoles 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Beira Rio de la ciudad Porto Alegre, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Inter vs Flamengo: ¿cómo llegan a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025?



Ambos equipos disputarán su tercer encuentro de manera consecutiva. En el primero Flamengo, por Copa Libertadores, Flamengo venció 1-0. Y en el segundo, el Fla también ganó, pero por el Brasileirao, por 3-1.

¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Flamengo en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?



El partido entre Inter vs Flamengo se disputará este miércoles 20 de agosto en el Beira Rio de la ciudad de Porto Alegre. El recinto tiene capacidad para 50 842 espectadores.

¿A qué hora juegan Inter vs Flamengo en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?



En Perú , el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m.



, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m.



En Uruguay, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 02:30 a.m. (jueves)

¿Qué canales transmiten el Inter vs Flamengo en vivo por TV?

El partido entre Inter vs Flamengo será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Inter vs Flamengo: alineaciones posibles



Internacional: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitao, Juninho, Alexandro Bernabei; Alan Rodríguez, Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.

Flamengo: Agustín Rossi: Emerson Royal, Leo Ortíz, Leo Perreira, Alex Sandro; Jorginho, Allan; Samuel Lino, Gonzalo Plata, Luiz Araujo; Bruno Henrique.