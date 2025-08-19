Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Inter vs Flamengo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

Inter vs Flamengo EN VIVO | Guía de TV Copa Libertadores
Inter vs Flamengo EN VIVO | Guía de TV Copa Libertadores | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Inter vs Flamengo EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inter vs Flamengo EN VIVO: se enfrentan este miércoles 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Beira Rio de la ciudad Porto Alegre, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Inter vs Flamengo: ¿cómo llegan a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025?

Ambos equipos disputarán su tercer encuentro de manera consecutiva. En el primero Flamengo, por Copa Libertadores, Flamengo venció 1-0. Y  en el segundo, el Fla también ganó, pero por el Brasileirao, por 3-1.

¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Flamengo en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido entre Inter vs Flamengo se disputará este miércoles 20 de agosto en el Beira Rio de la ciudad de Porto Alegre. El recinto tiene capacidad para 50 842 espectadores.

¿A qué hora juegan Inter vs Flamengo en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 02:30 a.m. (jueves)

¿Qué canales transmiten el Inter vs Flamengo en vivo por TV?

El partido entre Inter vs Flamengo será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Inter vs Flamengo: alineaciones posibles

Internacional: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitao, Juninho, Alexandro Bernabei; Alan Rodríguez, Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.

Flamengo: Agustín Rossi: Emerson Royal, Leo Ortíz, Leo Perreira, Alex Sandro; Jorginho, Allan; Samuel Lino, Gonzalo Plata, Luiz Araujo; Bruno Henrique.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Internacional Flamengo Copa Libertadores

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA