Copa Libertadores: Se enfrentan Internacional y Flamengo por la llave 8

En la previa de Internacional vs Flamengo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 19:30 horas en el estadio el Beira-Rio. El árbitro designado será Esteban Ostojich.

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), Flamengo buscará definir la serie ante Inter mañana. El partido por la llave 8 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:30 horas y será en el estadio el Beira-Rio.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Flamengo se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Esteban Ostojich.

Los resultados de Internacional en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Bahia 1 vs Internacional 1 (3 de abril)

: Bahia 1 vs Internacional 1 (3 de abril) Fase de Grupos : Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril)

: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Internacional 3 vs Nacional 3 (22 de abril)

: Internacional 3 vs Nacional 3 (22 de abril) Fase de Grupos : At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo)

: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo) Fase de Grupos : Nacional 0 vs Internacional 2 (15 de mayo)

: Nacional 0 vs Internacional 2 (15 de mayo) Fase de Grupos : Internacional 2 vs Bahia 1 (28 de mayo)

: Internacional 2 vs Bahia 1 (28 de mayo) Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)

: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)

: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)

: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo) Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)

Horario Internacional y Flamengo, según país