Jairo Concha sobre el ‘Tunche’ Rivera: “Es un gran jugador, lo que le está pasando es muy merecido”

Jairo Concha no dudó en elogiar el desempeño de su compañero José Rivera, que, gracias a sus goles, Universitario de Deportes sumó sus primeros tres puntos en el grupo D por la Copa Libertadores tras remontar el marcador y vencer por 2-1 a LDU Quito en el estadio Monumental.

“La verdad es que anda dulce, es un gran jugador, aparte de eso, es una gran persona y se entrena muy bien”, señaló el volante ante los periodistas.

“Lo que le está pasando es muy merecido, tanto yo, como mis compañeros, estamos contentos por su momento”, agregó el creativo.

Respecto al compromiso, Jairo Concha, quien ingresó a los 41’ en reemplazo del lesionado Christofer Gonzáles, manifestó que “hicimos un gran partido” y que “teníamos que hacer respetar la localía contra un gran equipo, el campeón de la Sudamericana”.

Jairo Concha elogió desempeño de José Rivera | Fuente: RPP

Jugó pese a lesión

Asimismo, reveló que se encontraba sentido y que el plan era que ingrese los últimos 20 o 15 minutos, pero debido a la lesión de ‘Canchita’ tuvo que saltar al gramado de juego pese a la molestia en la zona baja de la espalda y que le impidió jugar el último fin de semana ante César Vallejo.

“Yo no tenía pensado jugar tanto tiempo, pero ante la lesión de Cristofer me toco ingresar y de hecho sin calentar bien porque fue algo de sorpresa. Lamentablemente, durante el partido, me estaba molestando [la lesión], pero en esta clase de partido tienes que dar todo y no podía salir por nada del mundo”, afirmó el mediocampista de Universitario.

Sobre la recta final del compromiso, Concha sostuvo “que tuvimos largo tiempo de dominar hasta que logramos voltear el marcador y ya después la pelota fue de ellos”.

“En esta clase de partidos, en la Copa Libertadores, se sufre, todos los rivales son de un gran nivel, estuvimos a la altura”, finalizó.

Triunfo crema en Libertadores

Universitario de Deportes venció 2-1 a LDU de Quito en un partido jugado en el Estadio Monumental U Marathon, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los dos tantos fueron anotados por José Rivera, a quien ya le habían anulado un primer gol, durante los primeros 45 minutos del encuentro, mientras que por la visita marcó Lionel Quiñónez.

Ahora, el cuadro crema deberá viajar a la ciudad de Barranquilla, en Colombia, para enfrentar al Junior por la segunda fecha de la fase de grupos de este torneo continental. El encuentro se disputará el próximo martes desde las 9 de la noche (hora peruana).