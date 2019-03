Flamengo recibe a Liga de Quito por la Copa Libertadores | Fuente: EFE | Fotógrafo: Emilio Huascar

Liga de Quito vs. Flamengo chocan este miércoles 13 de marzo por el grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro va desde las 7:30 p.m. (hora de Ecuador/ En Brasil serán las 9:30 p.m.) Lo puedes seguir minuto a minuto en la web de RPP.pe

Flamengo y Liga de Quito, que vencieron en sus primeros partidos por la Copa Libertadores, se enfrentarán en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro buscando tomar ventaja para afianzarse en la primera posición del Grupo D.



Así está Flamengo

El subcampeón brasileño, comandado por el experimentado Abel Braga, apuesta este año al título de la Libertadores con una de las mejores nóminas del país, en las que sobresalen el portero Diego Alves, el centrocampista Diego y el atacante Gabriel, los tres con paso por el fútbol de Europa.



El seleccionado colombiano Gustavo Cuéllar, el defensa Rodrigo Caio -que fue pretendido el año pasado por algunos equipos europeos- y el centrocampista William Arão, con una buena actuación en el comienzo de esta temporada, también se destacan en la nómina titular del "Fla".



En el campeonato regional del estado de Río de Janeiro, el Flamengo marcha en la primera posición del Grupo C con siete puntos, uno más que el Cabofriense, tras el empate el último sábado (1-1) en el derby ante el Vasco da Gama.



Así llega Liga de Quito

Liga de Quito, en tanto, perdió su último partido del torneo ecuatoriano de primera división, 3-0, en su visita al Macará de Ambato, líder con once puntos, los mismos del Deportivo Cuenca y uno más que los quiteños que aparecen en la quinta posición después de la derrota.



El equipo ecuatoriano llegó el lunes a Río de Janeiro sin su goleador Juan Anangonó, que por motivos personales no viajó con la delegación y aún es esperado en territorio brasileño.



En caso de Anangonó no reincorporarse a tiempo al plantel de Liga de Quito, Repetto tendrá a disposición al uruguayo Rodrigo Aguirre, exjugador del Botafogo de Río de Janeiro, y el colombiano Cristian Martínez Borja, que ya defendió a varios equipos brasileños, entre ellos el propio Flamengo. (EFE)





Flamengo vs. Liga de Quito: alineaciones probables

Flamengo: Diego Alves; Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio, René; Gustavo Cuellar, William Arão, Diego, Giorgian De Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabriel.

Entrenador: Abel Braga.



Liga de Quito: Adrián Gabbarini; José Quinteros, Nicolás Freire, Carlos Rodríguez, Christian Cruz; Jéfferson Intriago, Jéfferson Orejuela, Anderson Julio, Johan Julio; Jacob Murillo y Cristian Martínez Borja (Juan Anangonó). Entrenador: Pablo Repetto.



Árbitro: El argentino Germán Delfino, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Diego Bonfa y Ezequiel Brailovsky.



Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.