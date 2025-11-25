Cambio de planes: Palmeiras entrenará en Matute para la final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras, tres veces campeón de la Copa Libertadores, entrenará en la casa de Alianza Lima en los próximos días.

Tras el enfrentamiento ante Gremio, Palmeiras queda lista para enfocarse en el choque contra Flamengo por la final única de la Copa Libertadores 2025. El 'Verdao' confía en alzar su cuarto título del certamen que se disputa desde 1960.



Palmeiras se enfrentará al Flamengo con la plantilla mejor valorada de todo el continente americano, que incluye una dupla letal de delanteros, 'Flaco' López y Vitor Roque, y una defensa experimentada.

El plantel del conjunto paulista tiene un valor de mercado de más de 210 millones de euros, ligeramente por encima del Flamengo (195 millones), según el portal especializado Transfermarkt.

RPP pudo conocer que Palmeiras entrenará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), de cara a la final de Libertadores, a pesar que en un principio se reportó que Flamengo entrenaría en el coloso victoriano. Aún no se conoce cuántos días hará trabajos en la casa de Alianza Lima.

¿Cuál es el posible once de Palmeiras?

Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Maurício, Andreas Pereira, Felipe Anderson; 'Flaco' López, Vitor Roque.

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Palmeiras en vivo por final de Copa Libertadores 2025?



El partido entre Flamengo vs Palmeiras se disputará el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental en Lima, Perú. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Palmeiras en vivo por final de Copa Libertadores 2025?