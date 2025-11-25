Vecinos de Ate piden reforzar seguridad en inmediaciones del Estadio Monumental de cara a la final de la Libertadores

Este es el panorama afuera del Estadio Monumental a pocos días de la final de la Libertadores. | Fuente: RPP

A cuatro días de la gran final de la Copa Libertadores, entre Palmeiras y Flamengo; un equipo de RPP llegó al Estadio Monumental, para conocer la situación en las inmediaciones del coloso de Ate.

Nuestra reportera conversó con vecinos y comerciantes, quienes compartieron sus preocupaciones y expectativas de cara al importante partido, que se disputará el sábado, 29 de noviembre, a las 4:00 p.m.

Varios residentes coincidieron en la necesidad de implementar un adecuado plan de seguridad, a fin de evitar posibles enfrentamientos entre barristas.

“Yo creo que, si se organizan bien, puede haber un buen sistema de seguridad para los hinchas de la final de la Copa Libertadores”, refirió un joven.

Los vecinos también se mostraron preocupados por el caos vehicular que se generará en torno al estadio de Universitario de Deportes.

“Para tomar el carro o regresar, nos bajan por donde les da la gana. A veces los carros se van por otro rumbo y tenemos que caminar cuadras y cuadras”, expresó un señor.

Pese a las lógicas preocupaciones de los vecinos, los comerciantes de la zona tienen altas expectativas en incrementar sus ventas, teniendo en cuenta de que se tiene previsto el arribo de miles de hinchas de Palmeiras y Flamengo, para presenciar el partido definitivo de la Copa Libertadores.

