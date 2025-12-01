Con las manos en los bolsillos: Gustavo Gómez abandonó predio del Palmeiras a pie tras perder la final de la Libertadores

El plantel de Palmeiras llegó a Brasil tras perder 1-0 ante Flamengo en la gran final de la Copa Libertadores 2025 disputado en Lima (Perú).

Tras su arribo, el plantel completo fue trasladado al centro de entrenamiento para que puedan recoger sus cosas y trasladarse a sus casas en sus autos. Sin embargo, una imagen llamó la atención de los periodistas y fanáticos.

A través de un video publicado por globoesporte, se puede apreciar al capitán Gustavo Gómez salir del previo caminando con dirección —según algunos medios brasileños— a su casa. De igual manera lo hizo el argentino Emiliano Martínez.

El plantel completo recién volverá a entrenar el martes 2 de diciembre de cara al partido que enfrentará el miércoles ante Atlético Mineiro por la penúltima fecha del Brasileirao.



Jogadores do Palmeiras chegam ao CT após viagem e são liberados



Jogadores chegaram ao CT para buscar seus carros; Gómez e Emiliano Martínez saíram a pé do local ➡️ https://t.co/JZj3P79qib pic.twitter.com/uBtHGAJfLK — ge (@geglobo) November 30, 2025

Técnico de Palmeiras aceptó superioridad de Flamengo

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras se sinceró y dijo que Flamengo "fue mejor" en la gran final de la Copa Libertadores que se disputó en Lima.

En conferencia de prensa, indicó que a su equipo le faltó un poco más de "coraje y astucia" para afrontar el encuentro, pero aceptó que su rival supo manejar mejor los momentos de presión.

"Siendo sincero, a pesar de tener un equipo joven, nos faltó un poco más de coraje y audacia. Creo que eso es lo que faltaba. Creo que, como dije ayer (viernes), la forma de jugar del rival no sorprende. Distribuyen el equipo", aseguró.